Ήρθε η ώρα επιτέλους για τον σεφ Κάρμι να βγει απ’ το ψυγείο κι εμάς να επιστρέψουμε στην πιο χαοτική κουζίνα της πόλης του Σικάγο. Η πολυβραβευμένη τηλεοπτική μπριγκάντα είναι πανέτοιμη να σερβίρει και πάλι αδρεναλίνη σε εκατομμύρια ξελιγωμένους για τη συνέχεια τηλεθεατές σε όλον τον κόσμο.

Η πρεμιέρα της 3ης σεζόν του «The Bear» είναι μόνο μια βδομάδα μακριά. Ωστόσο, FX και Disney+ έχουν εδώ και καιρό αρχίσει να δίνουν στο κοινό μια γεύση του τι πρόκειται να ακολουθήσει μέσα από μια συνεχή ροή νέων τρέιλερ. Ποιος χόρτασε όμως ποτέ μόνο με amuse-bouche;

Κανείς είναι η απάντηση. Γι’ αυτό και ολόκληρη η 3η σεζόν θα είναι διαθέσιμη για άμεση κατανάλωση – μονοκοπανιά που λέμε – την Πέμπτη 27 Ιουνίου. Μέχρι τότε, πάμε να θυμηθούμε που είχαμε μείνει.

Ενώ η 1η σεζόν της σειράς έκανε βουτιά στο αγχωτικό εργασιακό περιβάλλον και τη δυναμική του σαντουιτσάδικου που κληρονόμησε ο Κάρμι από τον αδελφό του, η 2η σεζόν έριξε ελαφρώς τους κόμβους για να επικεντρωθεί πραγματικά στους χαρακτήρες που το κρατούσαν όρθιο τόσα χρόνια, αλλά και την τιτάνια προσπάθεια των σεφ Κάρμεν (ή χαϊδευτικά Κάρμι) Μπερζάτο (Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ) και Σίντεϊ Ανταμού (Αϊο Εντεμπίρι) να ανοίξουν ένα ολοκαίνουριο εστιατόριο υψηλών προδιαγραφών μέσα σε 12 εβδομάδες.

Η σεζόν έκλεισε με το όνειρό τους να παίρνει σάρκα και οστά αλλά και πολλά απρόοπτα. Ο Κάρμι, κλειδωμένος στο ψυγείο-θάλαμο του εστιατορίου, δεν κατάφερε να δει με τα ίδια του τα μάτια τους κόπους του να αποφέρουν καρπούς. Ωστόσο, η υπόλοιπη ομάδα κατάφερε να φέρει τη δύσκολη αυτή αποστολή εις πέρας και με το παραπάνω.

Φαίνεται πως (και) στην επερχόμενη σεζόν η ένταση παραμένει αμείωτη τόσο μέσα στην κουζίνα όσο και στη σάλα, καθιστώντας αβέβαιο το αν και κατά πόσο θα καταφέρει να μείνει όρθιο το νέο εστιατόριο. Οι εντάσεις οξύνονται ανάμεσα στον Κάρμι και τη υπόλοιπη μπριγκάντα, καθώς εκείνος, αδυνατώντας να βάλει σε μια τάξη την προσωπική του ζωή, παθαίνει μια ασύλληπτη εμμονή με τη λεπτομέρεια σε ό,τι αφορά το εστιατόριο.

A new poster for ‘THE BEAR’ Season 3 has been released. pic.twitter.com/ddUgoVNiWl

— Film Updates (@FilmUpdates) May 23, 2024