Ο ωκεανός παράγει το 50% του οξυγόνου που χρειαζόμαστε, απορροφά το 25% όλων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και δεσμεύει το 90% της πλεονάζουσας θερμότητας που παράγεται από αυτές τις εκπομπές. Οι ωκεανοί καταλαμβάνουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της Γης.

Δεν είναι απλώς «οι πνεύμονες του πλανήτη», αλλά και η μεγαλύτερη «δεξαμενή άνθρακα», ενός ζωτικής σημασίας ρυθμιστικού στοιχείου έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ο ωκεανός έχει κεντρική σημασία για τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη σταθεροποίηση του κλίματος της Γης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών είναι μία γιορτή και μία ισχυρή υπενθύμιση. Ο πλανήτης νοσεί κι εκπέμπει SOS. Οφείλουμε να δράσουμε άμεσα.

Το επίσημο θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών 2024 είναι «Αναλαμβάνοντας δράση για τον ωκεανό και το κλίμα μας». Με την ανάπτυξη του κινήματος μέσω της μετασχηματιστικής συνεργασίας, στοχεύουμε στη δημιουργία όχι μόνο ενός υγιούς γαλάζιου πλανήτη αλλά και μιας πιο δίκαιης, ισότιμης και βιώσιμης κοινωνίας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1992. Θεσμοθετήθηκε στις 8 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς, κατά τη διάρκεια της Συνόδου για τη Γη στο Ρίο Ντε Ζανέιρο. 150 ηγέτες απ’ όλο τον κόσμο υπέγραψαν τη Συνθήκη για την Βιοποικιλότητα, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την εξαφάνιση σπανίων ειδών από το ζωικό και φυτικό βασίλειο. Από το 2009, η

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Στόχος της Ημέρας Ωκεανών είναι η προώθηση της εφαρμογής των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης βνάπτυξης και η προσέλκυση του δημόσιου ενδιαφέροντος για την προστασία των ωκεανών και τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων του.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών:

Απαιτείται μια στοχευμένη και κοινή δράση ώστε να επιταχύνουμε μια δίκαιη μετάβαση σε καθαρή και ανανεώσιμη ενέργεια, να σταματήσουμε την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του άνθρακα.

Moon jellyfish bloom in early spring in the Red Sea and serve as a significant food source for sea turtles. Jellyfish, the oldest multi-organ animal in the world, date back at least 500 million years.

