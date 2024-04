Οι Αμερικανοί Linkin Park, με την συλλογή τους «Papercuts» αποδεικνύουν τι σημαίνει να είσαι rock σήμερα. Ακούγεται στη διαπασών. Είκοσι τραγούδια δυναμίτες διάρκειας 68 λεπτών. Παράλληλα, η Αγγλίδα Nia Archives δημιουργεί το δικό της χορευτικό σύμπαν και το τιτλοφορεί παράδοξα «Silence is Loud».

Linkin Park | «Papercuts»

Όταν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο γύρισμα της χιλιετίας με το ντεμπούτο τους άλμπουμ («Hybrid Theory», 2000)κανείς (ενδεχομένως) δεν μπορούσε να προβλέψει την επιτυχία που θα είχαν. Μέσα σε δύο δεκαετίες έγιναν από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα στον κόσμο με μακρύ κατάλογο επιτυχιών που θα επηρέαζε μια ολόκληρη γενιά.

Το «Papercuts» περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αμερικανικού συγκροτήματος, από το 2000 έως σήμερα και αποδεικνύει ότι αυτή η συλλογή είναι κάτι περισσότερο από απλή λίστα αναπαραγωγής. Άρτια επιμελημένη η επιλογή των τραγουδιών, ξεκινά με το δεύτερο σινγκλ τους «Crawling», βραβευμένο με Grammy από το πρωτοποριακό ντεμπούτο τους άλμπουμ και η επιλογή συνεχίζεται με κάθε στούντιο άλμπουμ (εκτός από το σκληροπυρηνικό του 2014 «The Hunting Party»). «Faint», «What I’ve Done», «Breaking the Habit», «One Step Closer», «Numb», «In the End» είναι μερικά μόνο από τα σινγκλς της συλλογής, που αποτυπώνουν την κληρονομιά των Αμερικανών ρόκερ.

Περιλαμβάνεται επίσης και το τελευταίο τους νέο σινγκλ «Friendly Fire» (από τις τελευταίες τους συνεδρίες με τον Chester Bennington – πέθανε στις Ιουλίου 2017 – κατά τη διάρκεια της εγγραφής του «One More Light»).

Στην συλλογή αυτή αποτυπώνεται με καθαρό τρόπο η συναισθηματική και στιλιστική εξέλιξη των Linkin Park πυροδοτώντας τη νοσταλγία, φέρνοντας παράλληλα στο μυαλό την φωνή του Bennington.

+: απίστευτη δύναμη και ενέργεια

– : δεν υπάρχει

5/5

Nia Archives | «Silence Is Loud»

Η Dehaney Nia Lishahn Hunt, Αγγλίδα παραγωγός δίσκων, DJ, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, γεννημένη στο Μπράντφορντ στο Δυτικό Γιορκσάιρ το 1999, άρχισε να παράγει τα δικά της έργα jungle music και drum and bass. Αφού μετακόμισε στο Hackney Wick για το πανεπιστήμιο και διαπίστωσε ότι καμία δισκογραφική δεν θα τα κυκλοφορούσε, τα κυκλοφόρησε η ίδια, προσελκύοντας την προσοχή για τα EPs «Headz Gone West» και «Forbidden Feelingz». Κυκλοφόρησε το τρίτο EP, «Sunrise Bang Ur Head Against the Wall» , το 2023, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή του UK Dance Albums Chart.

Σήμερα, βρισκόμαστε μπροστά στην πρώτη ολοκληρωμένη εργασία της και η πιο προσιτή της, διατηρώντας παράλληλα τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων εργασιών της. Το εναρκτήριο ομότιτλο κομμάτι είναι ένα από τα πιο έντονα, συναρπαστικά τραγούδια της Nia, ενώ το «Crowded Roomz» αντιμετωπίζει με παρόμοιο τρόπο τα συναισθήματα της απομόνωσης που νιώθει, ειδικά όταν βρίσκεται σε περιοδεία. Το δροσερό, καλοκαιρινό ερωτικό τραγούδι «Cards on the Table» είναι μια από τις πιο ξέγνοιαστες στιγμές του άλμπουμ, αλλά σχεδόν κάθε άλλο κομμάτι ξεχειλίζει από άγχος και αμφιβολία, από προβλήματα σχέσεων έως οικογενειακές απογοητεύσεις.

Το μέλλον είναι δικό της.

+ : η jungle music

– : σε κάποια σημεία κουράζει

3,5 /5

Και μερικές ακόμα κυκλοφορίες:

Imagine Dragons | «Eyes Closed»

Νέο τραγούδι από τους καλιφορνέζικο ροκ γκρουπ. Μείγμα στοιχείων εναλλακτικής, ραπ, ηλεκτρονικής και ροκ μουσικής. Νοσταλγία και φρεσκάδα εν αναμονή του νέου τους άλμπουμ.

+ : φρεσκάδα

– : Λιγότερη φαντασία

3 / 5

Video Clip

«Better Days» | Benjamin Ingrosso

Μετά το «Kite», ο σουηδός καλλιτέχνης (με περισσότερα από 850.000.000 streams) παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Better Days», λίγο πριν την κυκλοφορία της νέας του εργασίας

+ : καλοκαιρινή αύρα

– : τυποποιημένη ποπ

3/5

Video Clip

«Nobody» (from anime “Kaiju No.8) | OneRepublic

Το νέο τραγούδι έχει γραφτεί για τη τελευταία σκηνή της δημοφιλούς anime σειράς «Kaiju No.8”» αλλά αυτό δεν εμποδίζει τους αμερικανούς δημιουργούς να καταθέσουν ακόμα ένα έξυπνο και γεμάτο ενέργεια τραγούδι.

+ : ξέρουν να γράφουν επιτυχίες

– : τρία χρόνια χωρίς άλμπουμ

4 / 5

Video Clip