Αυτή την εβδομάδα στρέφουμε την προσοχή μας στην πρώτο σόλο άλμπουμ του Usher μετά από 9 χρόνια (τον είδαμε και στο halftime show του φετινού Super Bowl) αλλά και στην κυκλοφορία της Britanny Howard, έναν δίσκο που δεδομένα θα ξεχωρίσουν μέσα στο 2024.

«Coming Home» | Usher

Πρόκειται για το 9ο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού, το οποίο κυκλοφόρησε στις 9 Φεβρουαρίου δύο ημέρες πριν από την εμφάνισή του στο ημίχρονο στο Super Bowl. Είναι το πρώτο σόλο άλμπουμ του Usher εδώ και σχεδόν οκτώ χρόνια (από το «Hard II Love», 2016) και το πρώτο του στούντιο άλμπουμ μετά από έξι χρόνια (από το «A», 2018) ενώ είναι το πρώτο του ανεξάρτητο άλμπουμ. Τέλος, συνεργάζεται με τους Burna Boy, Summer Walker, 21 Savage, Latto, The-Dream, HER, Pheelz και Jungkook.

Συντεταγμένη εργασία, «διασχίζει» με επιδεξιότητα κάθε μουσική πρόκληση ενώ το μουσικό σύμπαν του R&B δημιουργού, συνεχίζει να ξεχωρίζει για τα εύπλαστα φωνητικά του τα οποία αιωρούνται σαν ηλεκτρονικά ηχητικά τοπία. Ο Usher είναι στο στοιχείο του, στην πιο γοητευτική του, στιγμή σε όλη αυτή την έκταση του άλμπουμ. Το τραγούδι «Good Good», στο οποίο συμμετέχουν οι Summer Walker και 21 Savage, είναι εντελώς ώριμο, σημειώνοντας ότι μετά τον χωρισμό μπορούμε να μείνουμε γνήσιοι φίλοι μετά. «Συνήθως οι πρώην μου στρέφονται σε εχθρούς/Αλλά αυτό είναι διαφορετικό», ο Usher.

Ο Usher μετρά τρεις δεκαετίες δισκογραφικές καριέρας που έφτασε στο απόγειό της με το άλμπουμ του 1997, «My Way»» ενώ έχει πέντε συνεχόμενα άλμπουμ Νο. 1 από το 2004 («Confessions» ) έως το 2012 («Looking 4 Myself»). Μεταφέρει τις δεξιότητες της αναλογικής εποχής στο ψηφιακό τοπίο, δημιουργώντας μουσική που είναι εξαιρετικά υπολογισμένη αλλά εξακολουθεί να κυριαρχεί η συναισθηματικά φορτισμένη ερμηνεία του. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι βασίζεται σε μερικά από τα καλύτερα στοιχεία των Stevie Wonder και Michael Jackson.

Το «Coming Home», έχει τον κατάλληλο τίτλο: το εκτεταμένο, είκοσι νοσταλγικά και οικεία τραγούδια στα οποία ο σταρ θυμάται το παρελθόν του, χωρίς να γίνεται παρελθοντολάγνος.

«What Now» | Brittany Howard

Αν και βρισκόμαστε μόλις στον δεύτερο μήνα του 2024, βρήκαμε ήδη ένα από το καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς που θα τελειώσει σε δέκα μήνες

Η Brittany Amber Howard , γεννήθηκε στην Αθήνα της Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών στις 2 Οκτωβρίου 1988. Επί του παρόντος, σόλο καλλιτέχνις, έγινε γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του 2010 ως η κύρια τραγουδίστρια, κιθαρίστρια και βασική τραγουδοποιός των Alabama Shakes. Η δουλειά της με τους Alabama Shakes απέσπασε τέσσερα βραβεία Grammy (συμπεριλαμβανομένου του Καλύτερου Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής ) από εννέα υποψηφιότητες . Αργότερα στη δεκαετία, έπαιξε μπάσο στο side project Thunderbitch και ακουστική κιθάρα και κοντραμπάσο για το τρίο Bermuda Triangle. Το 2018, οι Alabama Shakes ανακοίνωσαν την διάλυσή τους. Μετά από αυτό κυκλοφόρησε το ντεμπούτο της στούντιο άλμπουμ ως σόλο καλλιτέχνης, με τίτλο «Jaime», το 2019. Το άλμπουμ κέρδισε την αποδοχή των κριτικών και κέρδισε επτά υποψηφιότητες για Grammy, κερδίζοντας τελικά το βραβείο για το καλύτερο ροκ τραγούδι «Stay High».

Το δεύτερο σόλο άλμπουμ της είναι μουσικά μυώδες και θεματικά μεθυστικό. Το θέμα του είναι υπαρξιακό. Η αγάπη που πήγε στραβά, έκκληση για ειρήνη, μια κρίση κατάθλιψης.

Το «What Now» ανοίγει αρκετά ήρεμα, με μερικές δοκιμαστικές συγχορδίες πιάνου και «χτυπήματα» σε κύμβαλα, καθώς η δημιουργός αφηγείται τον τρόμο της. Η συνέχεια είναι όμως εντυπωσιακή. Στροβιλιζόμενο synth, έκρηξη ντραμς, μαζί με soul, blues, funk, jazz, ψυχεδέλεια και house μουσική. Αν οι στίχοι της Howard δείχνουν ότι ακόμα δουλεύει τα πράγματα, η μουσική της ακούγεται σαν να τα έχει καταλάβει όλα.

Ανάμεσα στα άλλα, ανακαλύπτουμε το αεροστεγές funk – rock του ομότιτλου κομματιού, τα ξέφρενα boxed – in κρουστά του «Red Flags» και το house στο «Prove It to You».

Η Howard «κατασκευάζει» αφηγήσεις που ξεκινούν από ιμπρεσιονιστικό κομμάτι ενός συναισθήματος – αβεβαιότητα, αγανάκτηση, απόλυτη επιθυμία – και αφήνει τη μουσική να σε πάει στον υπόλοιπο δρόμο. Μετά την αποκάλυψη της ψυχής της στο πρώτο της άλμπουμ «Jaime» , όπου συζήτησε τον ρατσισμό και την queerness μέσα από το πρίσμα της προσωπικής της ιστορίας, στη δεύτερη εργασία της μεγαλώνει την απόσταση, μεταξύ αυτής και του τραγουδιού. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα συναισθήματα που περιγράφει δεν είναι λιγότερο άμεσα.

Στο «interlude» βασίζεται στην ακραία ανάγνωση του ποιήματος «A Brave and Surtling Truth» της Maya Angelou (σ.σ. πραγματικό όνομα: Marguerite Annie Johnson, 4 Απριλίου 1928 – 28 Μαΐου 2014. Ήταν Αμερικανίδα ποιήτρια, τραγουδίστρια, πεζογράφος, ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των πολιτών και καθηγήτρια πανεπιστημίου. Το 1951 παντρεύτηκε τον Έλληνα ηλεκτρολόγο, πρώην ναυτικό και μουσικό Tosh Angelos).

Το ποίημα της Αγγέλου (γράφτηκε για την 50η επέτειο των Ηνωμένων Εθνών), συνδέει τη μικρότητα της ανθρώπινης ζωής στο σύμπαν με μια «επιταγή» για ελευθερία και ισότητα. Η Howard παίρνει την σκυτάλη και συνεχίζει στο «Another Day»: «Γεννηθήκαμε σε μια εποχή για να αλλάξουμε το παράδειγμα / Η ειρήνη είναι το έπαθλο του χρονοδιαγράμματός μας».

Ολοκληρωμένο άλμπουμ από ολοκληρωμένο δημιουργού. Μουσικά, στιχουργικά και κυρίως αισθητικά.

+ : δεν υπάρχει κάτι αρνητικό

– : είναι όλα… θετικά

5/5