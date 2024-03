Αν τα ακριβά αρώματα μπαίνουν στα μικρά μπουκαλάκια η R&B / Jazz τραγουδίστρια, τραγουδοποιός Ledisi, δικαιούται αυτή την εβδομάδα όλη την προσοχή μας. Χωρίς να έχει την αναγνωρισημότητα του Justin Timberlake, αφήνει τον συνάδελφό της χιλιόμετρα μακριά. Ο τελευταίος αν και τα κάνει όλα καλά, δεν φαίνεται να μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω.

«Everything I Thought It Was» | Justin Timberlake

Ο Πρίγκηπας ή ο Πρόεδρος της Ποπ, όπως πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει ξέρει από τα γεννοφάσκια του τι σημαίνει επιτυχία. Μέλος της boy band *NSYNC κυκλοφόρησε τέσσερα στούντιο άλμπουμ και 18 σινγκλ. Το συγκρότημα μπήκε για πρώτη φορά στα charts το 1996 και κυκλοφόρησε το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ του το 1997. Το σινγκλ « I Want You Back » από το ντεμπούτο τους άλμπουμ μπήκε στην πρώτη πεντάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα 20 κορυφαία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποστηριζόμενο από την εμπορική επιτυχία του κύριου σινγκλ του «Bye Bye Bye», το τρίτο τους στούντιο άλμπουμ «No Strings Attached» (2000) έκανε το ντεμπούτο του με 2,4 εκατομμύρια αντίτυπα που πουλήθηκαν την πρώτη εβδομάδα. Το δεύτερο σινγκλ, «It’s Gonna Be Me», έφτασε στο νούμερο ένα στο αμερικανικό Billboard Hot 100 . Τα δύο πρώτα στούντιο άλμπουμ τους έγιναν διαμαντένια στης ΗΠΑ ενώ το τέταρτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους, κυκλοφόρησε το 2001 («Celebrity»).

Από τα μικράτα του ο Justin Timberlake, απολάμβανε την δημοσιότητα και την επιτυχία η οποία συνεχίστηκε και στην σόλο διαδρομή του, όπου βρέθηκε στην κορυφή του ποπ κόσμου με τα πρώτα του άλμπουμ «Justified», «Y2K» και «FutureSex/LoveSounds» που κατακτούσε τον κόσμο. Η δεκαετία του 2010 ήταν μια περίοδος φθίνουσας απόδοσης, που καλύπτεται από μπερδεμένα ρουστίκ θέματα στο «Man of the Woods» (2018).

Η εφετινή του επιστροφή, έξι χρόνια μετά, με το «Everything I Thought It Was», αποφεύγει γενικώς αυτή την πτωτική τάση, προσφέροντας μια αξιοπρεπή προσπάθεια να ανακτήσει την παλιά του δόξα, αλλά δεν έχει αρκετό ενθουσιασμό για να παραχθεί το τέλειο μουσικό προϊόν.

Από την άλλη δεν βρισκόμαστε μπροστά σε κάποια αποτυχία. Κομμάτια όπως είναι τα «Drown» και «Flame», δίνουν την ώθηση που απαιτείται στο άλμπουμ, άρα και στον ίδιο. Οσον αφορά στα φωνητικά προσόντα του αυτά δεν έχουν χάσει κάτι. Λαμπερά disco κομμάτια τα «No Angels» και «F*ckin’ Up the Disco». Από τις άτυχες στιγμές του άλμπουμ το «Memphis» που όχι μόνο δεν προσφέρει κάτι το hip – hop ηχόχρωμά του αλλά αφαιρεί κιόλας. Τέλος, τίποτα το ιδιαίτερο το «Paradise» με τους *NSYNC.

Ο Justin είναι αναμφισβήτητα ταλαντούχος τραγουδιστής και ίσως δεν είναι αυτός που θα αναμορφώσει την ποπ. Από την άλλη πρέπει να δει πως θα αναμορφώσει την ποιότητα της μουσικής και των τραγουδιών του.

+ : προσπάθεια ανάκτησης της παλαιάς του δόξας

– : απουσιάζει ο ενθουσιασμός παρόλα τα θετικά βήματά του

3/5

«Good Life» | Ledisi

Η Ledisi Anibade Young, περισσότερο γνωστή απλά ως Ledisi, είναι αμερικανή τραγουδοποιός, μουσικός παραγωγός, συγγραφέας και ηθοποιός. Το όνομά της σημαίνει «να φέρω μπροστά» ή «να έρθω εδώ» στα Γιορούμπα. (γλώσσα που ομιλείται στη Δυτική Αφρική , κυρίως στη Νοτιοδυτική και Κεντρική Νιγηρία. Ομιλείται από τον εθνοτικό λαό των Γιορούμπα).

Η νέα της εργασία – η δέκατη και πρώτη πρωτότυπη μετά τέσσερα χρόνια. αποτελεί ωδή στο R&B και την τζαζ. Κομψά – σαγηνευτικά φωνητικά στο αργά αιωρούμενο «I Need to Know», γοητευτική στο «Perfect Stranger» (ντουέτο με Kenny Lattimore) και ονειρική στη συνάντησή της με το τζαζ-φανκ συγκρότημα Butcher Brown στο «Quality Time». Το ομότιτλο με το άλμπουμ τραγούδι σε παραγωγή του Darhyl Camper, δίνει τον θετικό και ισορροπημένο τόνο για το άλμπουμ. Για να ανακαλύψουμε στη συνέχεια το funky «Good Year και το αστραφτερό «Hello Love»». Τα δύο κομμάτια που κλείνουν το άλμπουμ. Η Ledisi, στη νέα της προσπάθεια ακούγεται αναζωογονημένη και έτοιμη να κατακτήσει τον κόσμο της μουσικής. Πιθανότατα δεν είναι τυχαίο ότι το λαμπερό εξώφυλλο του «Good Life».

+ : τα R&B και jazz φωνητικά της

– : λίγη προσπάθεια ακόμη για να αγγίξει το άριστα

4,5 /5