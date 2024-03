Του Kobe Bryant η ζωή σαν ήθελε να του τα παρέχει όλα γρήγορα κι απλόχερα. Να τον «χορτάσει» προτού του τα πάρει όλα πίσω ο θάνατος. Μια για πάντα.

Η ενηλικίωση τον βρήκε να είναι ήδη επαγγελματίας παίκτης των LA Lakers, στα 22 του είχε αναδειχθεί πρωταθλητής του NBA, πριν από τα 32 είχε συλλογή πέντε δαχτυλιδιών, ενώ στα 34 του φορούσε κιόλας στο στήθος δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια ως ηγετικό μέλος της Redeem Team των ΗΠΑ. Έγινε επίσης πατέρας τεσσάρων κοριτσιών, οι σκληροί τραυματισμοί τού επέτρεψαν να μάθει πολύ καλύτερα τον εαυτό του.

Μέχρι και βραβείο Όσκαρ έμελλε να κρατήσει στα χέρια του ως εμπνευστής και δημιουργός για την καλύτερη μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων (Best Animated Short Film) του 2017.

Kobe Bryant wins an Oscar for “Dear Basketball” 6 years ago today.

