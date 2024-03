Ρόλοι απόλυτα ταυτισμένοι με τους ηθοποιούς και τις ηθοποιούς που τους υποδύθηκαν. Πώς θα ήταν η ταινία που σε έχει κάνει να κλάψεις, να γελάσεις, να προβληματιστείς, με άλλους ηθοποιούς; Θα ήταν σίγουρα μια άλλη ταινία και τα βραβεία Όσκαρ που δόθηκαν, ενδεχομένως, δεν θα είχαν δοθεί.

Είναι αδύνατο πολλές φορές να φανταστείς έναν διαφορετικό πρωταγωνιστή. Γίνεται «Μονομάχος» χωρίς Ράσελ Κρόου και «Σιωπή των Αμνών» χωρίς Τζόντι Φόστερ; Κι όμως οι ηθοποιοί αυτοί δεν ήταν οι πρώτες επιλογές των σκηνοθετών και των σεναριογράφων. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν καν ούτε οι δεύτερες, αλλά ούτε και οι τρίτες.

Ρόλοι που κέρδισαν Όσκαρ πέρασαν από πολλά χέρια μέχρι να καταλήξουν στους «νόμιμους ιδιοκτήτες» τους.

Ο Ράσελ Κρόου στον «Μονομάχο»

Κι όμως ο Ράσελ Κρόου δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο του Μάξιμου στην ταινία «Ο Μονομάχος». Οι New York Times αποκάλυψαν ότι ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ είχε άλλα σχέδια στο μυαλό του που δεν περιλάμβαναν τον «δεν υπάρχει άλλος για τον ρόλο» Ράσελ Κρόου.

Και το όνομα αυτού; Μελ Γκίμπσον αυτή ήταν η πρώτη επιλογή που όμως δεν προχώρησε κι έτσι ο ρόλος δόθηκε στον Κρόου ο οποίος σήκωσε το χρυσό αγαλματίδιο του Α’ Ανδρικού Ρόλου το 2001.

H Lady Gaga στο «Ένα Αστέρι Γεννιέται»

Η Μπιγιόνσε ήταν η τραγουδίστρια που είχε επιλεγεί να πρωταγωνιστήσει στο ριμέικ του μουσικού ρομαντικού δράματος «Ένα Αστέρι Γεννιέται», στο πλευρό του Μπράντλει Κούπερ. Ταιριαστοί πολύ θα ήταν παρόλο που την Ally Maine ενσάρκωσε η Lady Gaga.

Η Μπιγιόνσε βρισκόταν σε προχωρημένες συζητήσεις με την παραγωγή και το δικό της «ναι» δεν ήταν μακριά. Καθυστερήσεις επί καθυστερήσεων την οδήγησαν στην αρνητική απάντηση.

Η ταινία δεν προχωρούσε βάσει του χρονοδιαγράμματος που είχε οριστεί κι έτσι η Μπιγιόνσε αποχώρησε, «παραχωρώντας» τη θέση της στη Lady Gaga που άνθισε κερδίζοντας μια υποψηφιότητα καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για τον ρόλο αλλά και τελικά το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το «Shallow»

O Τομ Χάνκς στο «Φόρεστ Γκαμπ»

Μπορείς να φανταστείς την ταινία με άλλον πρωταγωνιστή; Δεν μπορείς κι όμως ο Τομ Χανκς δεν προοριζόταν για το «Φόρεστ Γκαμπ». Ο ρόλος θα δινόταν στον Τζον Τραβόλτα ο οποίος όμως τον απέρριψε.

Ο Τομ Χάνκς κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου το 1995, νικώντας τον Τζον Τραβόλτα, ο οποίος προτάθηκε στην ίδια κατηγορία για τον ρόλο του ως Βίνσεντ Βέγκα στο »Pulp Fiction».

Σε συνέντευξη στο MTV το 2007 ο Τραβόλτα ερωτήθηκε για το «Φόρεστ Γκαμπ» και για το αν τελικά μετάνιωσε που δεν δέχθηκε τον ρόλο. «Όχι, γιατί αν δεν έκανα κάτι που έκανε ο Τομ Χανκς, τότε έκανα κάτι άλλο που ήταν εξίσου ενδιαφέρον ή διασκεδαστικό. Αλλά αισθάνομαι καλά για κάτι που άφησα επειδή δημιουργήθηκαν άλλες καριέρες», απάντησε.

Η Έμα Στόουν στο »La La Land»

Έμα κι αυτή αλλά όχι Στόουν. Η Έμα Γουάτσον προετοιμάστηκε για να συμπρωταγωνιστήσει με τον Ράιαν Γκόσλινγκ στο μιούζικαλ »La La Land». Η ερμηνεία της Στόουν ως Μία Ντόλαν της χάρισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου στην τελετή του 2017.

«Είναι ένα από αυτά τα απογοητευτικά πράγματα, όπου ονόματα συνδέονται με έργα πολύ νωρίς, ως ένας τρόπος να δημιουργηθεί προσμονή ή ενθουσιασμός για κάτι που έρχεται πριν συμφωνηθεί ή οριστικοποιηθεί οτιδήποτε», δήλωσε η Έμα Γουάτσον στο SiriusXM.

Τι έγινε όμως και λίγο πριν πέσουν οι υπογραφές άλλαξαν τα επίθετα; Η καθυστέρηση έπαιξε κι εδώ τον ρόλο της. Η Γουάτσον δεν μπορούσε να περιμένει κι έτσι έδωσε τα χέρια με την παραγωγή του live-action ριμέικ της Πεντάμορφης και του Τέρατος, για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μπελ.

Ο Τζακ Νίκολσον στις «Σχέσεις Στοργής»

«Μετανιώνω γι’ αυτόν τον ρόλο περισσότερο απ’ όλους, επειδή ήταν ένας πραγματικός ρόλος υποκριτικής», δήλωσε ο Μπαρτ Ρέινολντς στο Business Insider το 2016.

«Μακάρι να το είχα κάνει, και τώρα που το σκέφτομαι, ήταν πραγματικά μια ηλίθια απόφαση, αλλά πήρα πολλές ηλίθιες αποφάσεις εκείνη την περίοδο. Πρέπει να ήταν η δική μου ηλίθια περίοδος», πρόσθεσε και καταλάβαμε όλοι πολύ καλά ότι το λάθος ήταν μεγάλο.

Ο Τζακ Νίκολσον κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου το 1984.

Η Τζόντι Φόστερ στη «Σιωπή των Αμνών»



Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο σκηνοθέτης της ταινίας, Jonathan Demme. Η Τζόντι Φόστερ δεν ήταν η πρώτη ηθοποιός που σκέφτηκαν αλλά και ούτε η πρώτη ηθοποιός που τελικά έλαβε το σενάριο.

Όπως αφηγήθηκε ο Demme στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Όστιν, κάποτε σκέφτηκε ότι η Τζόντι Φόστερ, η οποία ήταν θαυμάστρια του μυθιστορήματος του Thomas Harris στο οποίο βασίζεται η ταινία, δεν θα ήταν πιστευτή σε αυτόν τον ρόλο.

Το σενάριο «χτύπησε την πόρτα» της Μισέλ Φάιφερ, της Μεγκ Ράιαν και της Λόρα Ντερν. Καμία από τις προαναφερθείσες δεν απάντησαν θετικά. Ήταν τελικά η Τζόντι Φόστερ εκείνη που ανέλαβε τον ρόλο της Starling.

«Δεν θα ήταν πιστευτή», είχε πει ο σκηνοθέτης. Να το σκεφτόταν άραγε όταν η Φόστερ παραλάμβανε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την εμβληματική ερμηνεία της;

Η Γκούινεθ Πάλτροου στον «Ερωτευμένο Σαίξπηρ»



Η Γκούινεθ Πάλτροου μπορεί να κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για τη συμμετοχή της ως Viola στον «Ερωτευμένο Σαίξπηρ», όμως το όνομά της δεν ήταν αυτό που λέμε «αν δεν το κάνει αυτή, ταινία δεν γίνεται».

Όπως δήλωσε η ίδια η Πάλτροου στο Variety το 2019: «η Τζούλια Ρόμπερτς θα έπαιζε όμως μετά από καιρό τα δεδομένα άλλαξαν. Η ταινία κατέληξε στη Miramax και ήμουν το πρώτο πρόσωπο στο οποίο την πρότειναν».

Δεν τελειώνει όμως εδώ. Η Πάλτροου προσπαθούσε να συνέλθει από έναν «τρομερό χωρισμό» κι έτσι δεν διάβασε ποτέ το σενάριο, το οποίο ταξίδεψε στα χέρια της Κέιτ Γουίνσλετ. Το διάβασε και το απέρριψε. Η Πάλτροου ρωτήθηκε ξανά και είπε το «ναι».

Η Χάλι Μπέρι στον «Χορό των Τεράτων»

Το 2002 η Χάλι Μπέρι έγραψε ιστορία στα Όσκαρ καθώς έγινε η πρώτη μαύρη που κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της ως Λετίσια Μάσγκροουβ στην ταινία «Ο Χορός των Τεράτων».

Η Άντζελα Μπάσετ – η ίδια υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου το 1993 για την ερμηνεία της ως Τίνα Τέρνερ στο »What’s Love Got to Do with It» – δήλωσε στο Newsweek εκείνη τη χρονιά ότι της προτάθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος για τον «Χορό των Τεράτων» αλλά τον απέρριψε επειδή δεν ένιωθε άνετα με τον χαρακτήρα.

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις για το «Λίνκολν»

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Αβραάμ Λίνκολν στη βιογραφική ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ για τον πρόεδρο των ΗΠΑ το 2012.

Σύμφωνα με τον Λίαμ Νίσον ήταν ο Στίβεν Σπίλμπεργκ που τον προσέγγισε για τον ρόλο και μάλιστα βρέθηκε να κάνει ανάγνωση λίγο πριν αποφασίσει να αρνηθεί.

Ο Λίαμ Νίσον δήλωσε στο GQ το 2014, ότι κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, σκέφτηκε: «Υποτίθεται ότι δεν πρέπει να βρίσκομαι εδώ. Έχω περάσει την ημερομηνία λήξης μου. Δεν θέλω να παίξω αυτόν τον Λίνκολν. Δεν μπορώ να είμαι αυτός».

Και συνέχισε: «Ο Ντάνιελ Ντέι είναι παλιός μου φίλος και νομίζω ότι ίσως τον είχαν προσσεγίσει πριν από εμενα. Δεν ξέρω ποια είναι η ιστορία. Ενθουσιάστηκα που ο Ντάνιελ έπαιξε τον Λίνκολν και όταν είδα την ταινία, είπα: «Είναι ο Αβραάμ Λίνκολν. Αυτός είναι».

Η Σάντρα Μπούλοκ στο «Μία Σχέση Στοργής»

Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, η Τζούλια Ρόμπερτς έλαβε το σενάριο για την ταινία «Μία Σχέση Στοργής» αλλά «δεν εξέφρασε κανένα ενδιαφέρον».

Η Σάντρα Μπούλοκ αποδέχθηκε τον ρόλο της Λι Αν Τούι και κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου στην τελετή του 2010.