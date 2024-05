Ένα σοβαρό απρόοπτο συνέβη κατά την διάρκεια της μετάδοσης των αποτελεσμάτων στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision 2024.

Ειδικότερα, η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Ιταλίας (RAI) αποκάλυψε κατά λάθος πώς ψήφισε το τηλεοπτικό κοινό της χώρας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι έλαβε μόλις 4 βαθμούς από την Ιταλία, ενώ το Ισραήλ έλαβε 12 βαθμούς.

Συγκεκριμένα, το τηλεοπτικό κοινό της Ιταλίας έδωσε 12 βαθμούς στο Ισραήλ, 10 βαθμούς στην Ολλανδία, 8 βαθμούς στην Αλβανία, 7 βαθμούς στη Γεωργία, 6 βαθμούς στην Ελβετία, 5 βαθμούς στην Αρμενία, 4 βαθμούς στην Ελλάδα, 3 βαθμούς στον Άγιο Μαρίνο, 2 βαθμούς στη Δανία και 1 βαθμό στη Λετονία.

Μάλιστα, το Ισραήλ φαίνεται να σάρωσε στο τηλεοπτικό κοινό, καθώς συγκέντρωσε σχεδόν το 40% του συνόλου των ψήφων, με τις υπόλοιπες χώρες να έχουν ουσιαστικά μικρές διαφορές στα ποσοστά τους.

🇮🇹 Italian broadcaster Rai has accidentally revealed their televoting percentages during tonight’s #Eurovision semi-final.

[🎥 Rai] pic.twitter.com/cykJlZt4Qr

— ESC Discord (@ESCdiscord) May 9, 2024