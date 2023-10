Με τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ παραταγμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα στα όρια της Λωρίδας της Γάζας, η καθυστέρηση της χερσαίας επιχείρησης, που μετατίθεται από μέρα σε μέρα, έχει προκαλέσει κάμποσα ερωτηματικά.

Ποιος ο λόγος που δεν έχει συμβεί ακόμα; Τι σχεδιάζουν ή τι φοβούνται οι Ισραηλινοί; Θα προχωρήσουν όντως ενεργοποιώντας την απειλή τους ή αποτελεί απλώς ένα μέτρο πίεσης;

Στρατιωτικές πηγές από το Τελ Αβίβ, τις οποίες επικαλούνται διεθνή Μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζουν αυτήν την αργοπορία ως επιβεβλημένη προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα το έδαφος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είναι μια απολύτως ελεγχόμενη κατάσταση που τη διαχειρίζονται με τέτοιον τρόπο οι Ισραηλινοί έτσι ώστε να περάσουν με ακρίβεια στο επόμενο στάδιο της πολεμικής στρατηγικής τους. Έχουν διαμηνύσει άλλωστε πως ο τελικός στόχος τους είναι η πλήρης εξόντωση της Χαμάς και δεν πρόκειται να κάνουν βήμα πίσω έως ότου φτάσουν στο τέλος.

Ήδη έχουν σκοτώσει αρκετά από τα πρωτοκλασάτα και ηγετικά στελέχη της παλαιστινιακής οργάνωσης, με τελευταίο τον Talal Al-Hindi – διοικητή στις ταξιαρχίες al-Qassam που έχασε τη ζωή του μαζί με την οικογένειά του από ρουκέτα στην οικεία του. Σκοπεύουν όμως να συνεχίσουν ανάλογα και χωρίς κανένα δισταγμό.

Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, επιβεβαίωσε εμμέσως πλην σαφώς όλα τα παραπάνω, λέγοντας πως ο «στρατός προσπαθεί να δημιουργήσει τις βέλτιστες συνθήκες εκ των προτέρων».

Προετοίμασε μάλιστα τους πάντες για ό,τι θ’ ακολουθήσει ομολογώντας άφοβα ότι «θα εμβαθύνουμε τις επιθέσεις μας για να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους για τις δυνάμεις μας στα επόμενα σκέλη του πολέμου».

Επανέλαβε μάλιστα ότι θα ήταν προτιμότερο όσοι έχουν απομένει στα βόρεια τμήματα της Λωρίδας της Γάζας να κατευθυνθούν προς τον νότο προκειμένου να είναι ασφαλείς.

Από τη στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ πάντως διαψεύστηκε ότι θα θεωρηθούν «τρομοκράτες» όσοι δεν εγκαταλείψουν τον τόπο τους και παραμένουν κόντρα στις παραινέσεις.

The translation from Arabic that has now spread across platforms is imprecise.

To clarify, the IDF has no intention of considering those who have yet to evacuate as a member of a terrorist group.

The IDF states, once again, for the safety of Gazan civilians, that they should…

— Israel Defense Forces (@IDF) October 21, 2023