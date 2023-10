Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, αλλά και χερσαίες δυνάμεις στόχευσαν σήμερα ενόπλους που εκτόξευαν ρουκέτες και αντιαρματικούς πυραύλους κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

«Οι στόχοι αναγνωρίστηκαν στη διάρκεια των βομβαρδισμών», ανακοίνωσε ο στρατός. Οι στρατιώτες απάντησαν σε έναν τρίτο κύκλο πυραυλικής επίθεσης, πρόσθεσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Νωρίτερα, σε επίσκεψή του σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μεραρχία 91 στα σύνορα με τον Λίβανο, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για τη συμμετοχή στις μάχες, λέγοντας παράλληλα ότι «μας περιμένουν μεγάλες προκλήσεις»

Θα αντιστρέψουμε την κλίμακα κατά 180 μοίρες, η ημέρα της επίθεσης θα μείνει στην ιστορία ως η ημέρα που άρχισε η οριστική εξόντωση της Χαμάς».

«Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, θα χρειαστεί χρόνος και θα υπάρχει ένα τίμημα», πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Είμαστε σε πόλεμο, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Θα δράσουμε όποτε χρειαστεί και θα νικήσουμε».

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μεγάλος αριθμός στρατιωτών βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και προετοιμάζονται εντατικά για την χερσαία επιχείρηση.

Ο αριθμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας αυξήθηκε στους 4.385 με τους τραυματίες να φτάνουν στους 13.651. Στον αριθμό των νεκρών συμπεριλαμβάνονται 1.756 παιδιά και 976 γυναίκες, πρόσθεσε το ίδιο υπουργείο.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε πως η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς άφησε πίσω της 1.400 νεκρούς και 4.600 τραυματίες.

War With Hamas

2 week recap:

🔻6,900+ rockets fired from Gaza at Israel (450+ failed launches inside Gaza).

🔻1,400+ killed.

🔻4,600+ injured.

🔻200+ hostages taken.

🔻1,000+ Hamas terrorists neutralized, many after infiltrating Israel.

🔻Dozens of senior Hamas terrorist…

— Israel Defense Forces (@IDF) October 20, 2023