«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή εκτόξευση ομορβροντίας ρουκετών από τη Γάζα κατά του Ισραήλ» ήταν η άμεση απάντηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ και ανησυχεί βαθύτατα από αυτή την απαράδεκτη κλιμάκωση της βίας» τονίζει σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Greece strongly condemns today’s launch of heavy rocket attacks from Gaza against Israel.

Greece stands with Israel and is deeply concerned by this unacceptable escalation of violence. pic.twitter.com/xQbrsgbBx0

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 7, 2023