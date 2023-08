Σε μυστήριο εξελίσσεται η υπόθεση της 14χρονης influencer και ράπερ Lil Tay, τον θάνατο της οποίας κοινοποίησε με δήλωσή της η οικογένειά της την Τετάρτη (09/08) μέσω του επίσημου λογαριασμού της έφηβης στο Instagram. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μαζί με την Lil Tay, το επίσημο όνομα της οποίας είναι Claire Hope, την τελευταία του πνοή άφησε και ο αδερφός της – κάτι που από την αρχή κίνησε υποψίες στους χρήστες των social media και φανατικούς ακολούθους της 14χρονης για κοινή αυτοκτονία. Παρόλα αυτά, επίσημη αιτία θανάτου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση ανέφερε:

«Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε τα σπαρακτικά νέα για τον ξαφνικό και τραγικό θάνατο της αγαπημένης μας Claire. Δεν έχουμε λόγια να εκφράσουμε την αφόρητη απώλεια και τον απερίγραπτο πόνο. Ήταν εντελώς απρόσμενο και προκάλεσε σε όλους μας σοκ. Ο θάνατος του αδερφού της προσθέτει ένα ακόμη πιο ασύλληπτο βάρος στη θλίψη μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου της απέραντης θλίψης, ζητάμε ευγενικά την ιδιωτικότητα καθώς θρηνούμε αυτή τη συντριπτική απώλεια. Οι συνθήκες γύρω από τον θάνατο της Claire και του αδερφού της ακόμα διερευνώνται. Η Claire θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές μας, η απουσία της αφήνει ένα αναντικατάστατο κενό που θα το νιώσουν όλοι όσοι τη γνώρισαν και την αγάπησαν».

Η είδηση κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα, με το διαδικτυακό κοινό της Lil Tay να δηλώνει σοκαρισμένο. Το #liltaydead τρένταρε μέσα σε λίγες ώρες. Παραδόξως, ο πατέρας της Lil Tay αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την είδηση.

Ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη και αναβρασμός όμως προκλήθηκε όταν, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου εκείνης και του αδερφού της, η επιγραφή στο κανάλι της 14χρονης στο YouTube άλλαξε σε: «Δεν είμαι νεκρή, οι γονείς μου λένε ψέματα». Στη συνέχεια και μέσα σε ελάχιστο χρόνο αυτό άλλαξε ξανά σε «Βοηθήστε με», μια φράση η οποία βρίσκεται σταθερά εκεί από τον Ιούνιο του 2018.

🚨 SHOCKING BREAKING NEWS: Lil Tay confirms she is not DEAD by changing her YouTube BIO. ⚠️

She then switched it back to her previous one stating: “HELP ME”.

This situation is actually getting EXTREMELY SCARY. pic.twitter.com/7VFnsL1upe

— conscape (@conscapenews) August 10, 2023