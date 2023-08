Το 2020, κατά τη διάρκεια ενός καυγά μεταξύ τους επιστρέφοντας από ένα πάρτι, ο Καναδός ράπερ Tory Lanez πυροβόλησε τη βραβευμένη με Grammy πρώην σύντροφό του Megan Thee Stallion στα πόδια. Ο πυροβολισμός, που πόλωσε τον κόσμο της μουσικής, οδήγησε τη Megan Thee Stallion στο χειρουργείο προκειμένου να αφαιρεθούν θραύσματα σφαίρας από το πόδι της και, όπως δήλωσε ο εισαγγελέας του Λος Άντζελες, George Gascón, «έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα σημαντικό θέμα που αφορά τη βία κατά των γυναικών».

Μετά από μια επική δικαστική διαμάχη που διήρκησε δύο χρόνια, τελικά ο Καναδός ράπερ κρίθηκε ένοχος για τρία κακουργήματα – επίθεση με ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο, κατοχή οπλισμένου, μη καταχωρημένου πυροβόλου όπλου σε όχημα και εκπυρσοκρότηση πυροβόλου όπλου με βαριά αμέλεια.

Αρχικά, οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει από τον δικαστή ποινή φυλάκισης 13 ετών, θεωρώντας ότι ο 31χρονος Lanez άξιζε μια μακρά ποινή επειδή πυροβόλησε ένα «ευάλωτο θύμα» σε έναν ήσυχο κατοικημένο δρόμο και επειδή διεξήγαγε ολόκληρη «εκστρατεία για να την ταπεινώσει και να την τραυματίσει εκ νέου» μετά την επίθεση.

Η ομάδα υπεράσπισης του Lanez είχε ζητήσει αναστολή και εφαρμογή προγράμματος απεξάρτησης από τα ναρκωτικά που θα βοηθούσε τον καλλιτέχνη να αντιμετωπίσει τον αλκοολισμό, στον οποίο, όπως λένε, οδηγήθηκε προκειμένου να διαχειριστεί τα παιδικά του τραύματα. Όμως, από τον Δεκέμβριο που κρίθηκε ένοχος για τρεις κατηγορίες που σχετίζονται με την οπλοκατοχή, ο Lanez κρατείτο σε φυλακή της κομητείας του Λος Αντζελες.

Τη Δευτέρα, η Megan Thee Stallion κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο πυροβολισμός την είχε αφήσει συντετριμμένη. «Από τότε που με πυροβόλησε άγρια ο κατηγορούμενος, δεν έχω βιώσει ούτε μια μέρα γαλήνης», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή της που διαβάστηκε στο δικαστήριο. «Αργά αλλά σταθερά, θεραπεύομαι και επανέρχομαι, αλλά δεν θα είμαι ποτέ ξανά η ίδια».

Ο Jose Baez, δικηγόρος του Lanez, δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά το δικαστήριο τη Δευτέρα ότι ο ράπερ υποστηρίζει την αθωότητά του και ότι η φυλάκισή του θα είναι επιζήμια για τις μη κερδοσκοπικές ομάδες και τα άτομα που υποστηρίζει οικονομικά.

Η είδηση της καταδίκης προκάλεσε άμεσα ταραχή στο Twitter, με τη φράση «10 χρόνια» να γίνεται trend μέσα σε λίγα λεπτά από την ανακοίνωση της ετυμηγορίας. Πολλοί πανηγυρίζουν για την καταδίκη και την ολοκλήρωση μιας πολυετούς διαμάχης που διαδραματίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη μουσική του Lanez και στα hip-hop blogs.

Παραμένει μια μερίδα διαδικτυακών σχολιαστών που υποστηρίζουν ότι ο Tory ταλαιπωρήθηκε από τη δικαιοσύνη και χρησιμοποιούν το hashtag #FreeToryLanez για να εκφράσουν την υποστήριξή τους προς τον καναδικής καταγωγής μουσικό.

They successfully turned his black folks against him.. The Media and Big Labels won again! But I hope boy stand on his beliefs and don’t sign any deal to get out of jail‼️ #FreeToryLanez praise to most high‼️ pic.twitter.com/2B4zFyH6ju

— Nuchie-Meek 🇱🇷 (@nuchiemeek) August 9, 2023