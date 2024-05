Ο Bernard Hill, ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός από τους ρόλους του στον Τιτανικό και στην τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, πέθανε σε ηλικία 79 ετών.

Ο Hill υποδύθηκε τον Théoden, βασιλιά του Rohan, στην βραβευμένη με Όσκαρ τριλογία φαντασίας, και τον ρόλο του καπετάνιου Edward Smith στην τεράστια επιτυχία του James Cameron «Τιτανικός».

Bernard Hill has sadly passed away at the age of 79. pic.twitter.com/Ra8hRZ4ih2 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 5, 2024

Τη δεκαετία του 1990, η παρουσία του Hill στο Χόλιγουντ συνέχισε να αυξάνεται, με σημαντικούς ρόλους σε ταινίες όπως το The Ghost and the Darkness, στο πλευρό των Val Vilmer και Michael Douglas

Την είδηση επιβεβαίωσε στο BBC ο ατζέντης του ηθοποιού Lou Coulson, ο οποίος δήλωσε ότι πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 5 Μαΐου, ενώ αναμένεται ανακοίνωση από την οικογένεια του.