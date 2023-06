Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας αύξησε το βασικό της επιτόκιο στο 15% σε μια μεγάλη αλλαγή πολιτικής, εγκαταλείποντας για πρώτη φορά εδώ και δύο χρόνια τα μη συμβατικά οικονομικά μέτρα που προώθησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η τράπεζα αύξησε το βασικό της επιτόκιο από το 8,5% στο 15% κατά την πρώτη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική από την επανεκλογή του Ερντογάν τον Μάιο.

BREAKING: 🇹🇷 Turkey raises interest rate by 650 basis points, from 8.5% up to 15%.

— The Spectator Index (@spectatorindex) June 22, 2023