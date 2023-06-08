Τριάντα δύο είναι τα κόμματα που θα συμμετέχουν στις εκλογές της 25ης Ιουνίου με βάση την απόφαση του Άρειου Πάγου.
Δώδεκα είναι τα κόμματα που «κόπηκαν», μεταξύ των οποίων και αυτό του Ηλία Κασιδιάρη.
Αυτά είναι τα 32 κόμματα
1) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ)
2) ΑΝΤΑΡΣΥΑ
3) ΟΚΔΕ
4) ΚΚΕ (μ-λ)
5) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6) ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ – ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
7) ΜΕΡΑ 25
8) ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
9) ΣΥΡΙΖΑ
10) ΝΙΚΗ
11) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
12) ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
13) Μ-Λ ΚΚΕ
14) ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-Τ.Ρ.Α.Μ.Π.
15) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
16) ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
17) ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
18) ΟΑΚΚΕ
19) ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
20) ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (Λ.ΕΥ.ΚΟ.)
21) ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
22) ΕΥ – ΚΙΝΗΣΗ
23) ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
24) ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ
25) ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26) ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΤΟ ΟΛΟΝ
Συνασπισμοί κομμάτων
1) ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
2) ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
3) ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ
4) ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
Μεμονωμένοι ανεξάρτητοι
1) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2) ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΠΟΘΥΤΗ 1978- ΤΡΙΓΩΝΟ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ -UFO- USO EXTRATERRESTIALS- EINSTEIN- ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Τα 12 κόμματα που «κόπηκαν»:
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (ΔΗΚΕΑ)
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Σ.)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ – ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.)
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΕΛΛΗΝΕΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΚΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΖΟΤΟΣ ΙΑΓΚΟΣ