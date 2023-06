Ενας από τους σημαντικότερους ράπερ όλων των εποχών ο Tupac Shakur απέκτησε μετά θάνατον το δικό του αστέρι στη «Λεωφόρο της Δόξας» στο Χόλιγουντ. Η οικογένεια, οι φίλοι του και πλήθος κόσμου ήταν εκεί για να τον τιμήσουν.

«Αν και η καριέρα του διήρκεσε μόλις πέντε χρόνια, ο Tupac Shakur παραμένει ένας από τους πιο σύνθετους και παραγωγικούς καλλιτέχνες της γενιάς του με πάνω από 75 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως», δήλωσε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Big Boy κατά την έναρξη της τελετής.

Το αστέρι του Shakur, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1996 σε ηλικία 25 ετών, είναι το 2.758ο στη «Λεωφόρο της Δόξας».

