Στις 21 Μαρτίου, το σινγκλ «Flowers» της Miley Cyrus ήταν για όγδοη εβδομάδα στο Νο. 1 των παγκόσμιων τσαρτ του Billboard (σ.σ. σήμερα βρίσκεται στο νο2), τραγούδι φυσικά από την τελευταία δισκογραφική δουλειά της (την όγδοη) «Endless Summer Vacation». Το δε άλμπουμ έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 3 στο Billboard 200. Είναι το 14ο top 10 της ποπ σταρ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με το πρώην alter ego της Hannah Montana της εποχής του Disney Channel, μια σειρά που ξεκίνησε το 2006. Στα official charts της Βρετανίας, η Miley Cyrus, βρίσκεται με το σινγκλ στο νο2 και με το άλμπουμ στο νο11. Και τα δύο είχαν φθάσει στο νο1, ταυτόχρονα με την πρώτα εβδομάδα κυκλοφορίας τους.

Για χρόνια, κάθε νέο άλμπουμ της αμερικανίδας τραγουδίστριας σηματοδοτούσε την αναγγελία μιας νέας, πιο ώριμης Miley Cyrus αλλά και και μια σειρά από εμφανισιακές αλλαγές. Ωστόσο, παραμένει από τις πιο αξιαγάπητες τραγουδοποιούς της ποπ. Σε τραγούδια όπως το «Malibu» και το «High» τραγουδάει για την αληθινή αγάπη με απόλυτη αθωότητα. Στα «Bad Karma» και «Night Crawling» του 2020, συνεργάστηκε με την Joan Jett και τον Billy Idol, αντίστοιχα, πήρε το χαρακτηρισμό της ροκ σταρ, εντυπωσιάζοντας και τους πιο φανατικούς θαυμαστές της.

Η εποχή της Hannah Montana

Η Cyrus ήταν ανέκαθεν η μουσικός που αλλάζει πρόσωπο κάτι που χρονολογείται από τις μέρες της ως σταρ της Disney. Φυσικά, πριν γίνει αστέρι της ποπ ήταν γνωστή σε μια ολόκληρη γενιά ως η Hannah Montana, η πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης κωμικής σειράς του Disney Channel που προβλήθηκε από το 2006 έως το 2011. Εξετάζοντας την καριέρα της θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η εμπειρία της να υποδυθεί τη Hannah Montana ήταν το βάπτισμα του πυρός με το οποίο η νεαρή Miley θα σχημάτιζε τη δική της ταυτότητα στη μουσική. Παρά τις μερικές φορές δραστικές στιλιστικές αλλαγές από το ένα άλμπουμ στο άλλο, η Cyrus πάντα επέμενε ότι η μουσική της έχει τις ρίζες της στην προσωπική της αλήθεια και αντανακλά την διάθεση που βρίσκεται σε κάθε στιγμή της ζωής της. «Είτε σκέφτεστε τη Χάνα Μοντάνα είτε τη μουσική που έκανα στο παρελθόν – ήταν πάντα η αλήθεια μου. Έτσι νομίζω ότι όταν οι άνθρωποι λένε «η νέα Miley» ή «η πιο ειλικρινής Miley» – δεν ισχύει στο βαθμό ότι πάντα εγώ ήμουν έτσι», είπε σε συνέντευξη της το 2017 στον αμερικανικό ιστότοπο NPR .

Η τραγουδίστρια ξεκίνησε για πρώτη φορά να απομακρύνεται από τον χαρακτήρα της Hannah Montana πολύ πριν τελειώσει η προβολή της σειράς, το 2011. Το 2007, κυκλοφόρησε το «Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus» για να μυήσει τους θαυμαστές της, στον εκκολαπτόμενο καλλιτέχνη κάτω από την ξανθιά περούκα της Hannah. Η εργασία αυτή χάρισε στην Cyrus την πρώτη της επιτυχία στο top 10 με το «See You Again». Στα χρόνια που ακολούθησαν, ουσιαστικά έζησε παράλληλες ζωές τόσο ως Miley όσο και ως Hannah. Το «Breakout» , το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της, κυκλοφόρησε το 2008 με τα σινγκλ «7 Things» και «Fly on the Wall» ενώ η Hannah εμφανιζόταν ακόμα σε περιοδείες. Αυτή η διχοτόμηση της τραγουδίστριας συνεχίστηκε την επόμενη χρονιά, όταν το alter ego της έκανε το άλμα στη μεγάλη οθόνη με το «Hannah Montana: The Movie».

Η ενηλικίωση

Όπως και με παιδιά – αστέρια πριν από αυτήν, ήρθε τελικά η ώρα να μεγαλώσει. Κοντά σορτς, παιχνιδιάρικο pole dancing στα Teen Choice Awards 2009 και ένα χρόνο αργότερα ήρθε το τρίτο της άλμπουμ, με τον αναιδή τίτλο« Can’t Be Tamed», το οποίο προκάλεσε μέρος του κοινού της. Αν και ο δρόμος προς την αυτονομία ξεκίνησε με γκρίνιες, η Cyrus έκοψε κάθε γέφυρα με το παρελθόν της – ως tween idol – με το τέταρτο άλμπουμ της, το «Bangerz» του 2013.

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο Miley Cyrus και πρόκληση βαδίζουν χέρι – χέρι. Είτε πάνω είτε κάτω από την σκηνή. «Δημιουργώ το περιβάλλον μου, τον δικό μου κόσμο. Ό,τι φαίνεται σαν φαντασία ή τρελό, δεν είναι για μένα. Είναι η πραγματικότητα μου», έχει εξηγήσει σε συνέντευξή της στους New York Times.

Στα 30 της χρόνια η Miley Cyrus, θέλει να κάνει τον προσωπικό της απολογισμό – ή μέρους αυτού – στο σινγκλ «Flowers», του τελευταίου της άλμπουμ «Endless Summer Vacation». Το εμπνευσμένο αυτό ντίσκο κομμάτι αποτελεί απόδειξη της αυτοδιάθεσης και της ανεξαρτησίας της που κερδήθηκε με κόπο, και έχει ήδη γίνει η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της. Οσο για το άλμπουμ της, όπως έχει σημειώσει η ίδια στον λογαριασμό της στο Instagram, χωρίζεται σε δύο πλευρές. Αυτή που είναι προ μεσημβρίας και αυτή που είναι μετά μεσημβρίας. Με αυτό τον τρόπο έχουμε ολοκληρωμένη την αλήθεια της.

Το όγδοο άλμπουμ της χαρακτηρίζεται από αέρινη, ως επί το πλείστον και αστείρευτη ποπ-ροκ παραγωγή που είναι διακοσμημένη με το ροζ και το κόκκινο του καλοκαιρινού ηλιοβασιλέματος ενώ συναισθηματικά υπάρχει και η μωβ απόχρωση.