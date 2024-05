Η γνωστή ηθοποιός, Cate Blanchett, θέλησε με την ενδυματολογική της επιλογή να στείλει το δικό της μήνυμα συμπαράστασης στην Παλαιστίνη, στο 77ο Φεστιβάλ Καννών.

Η ηθοποιός επέλεξε ένα φόρεμα με χρώματα, τα οποία παραπέμπουν στη σημαία της χώρας, δηλαδή, μαύρο, άσπρο και πράσινο.

Πιο συγκεκριμένα, το φόρεμα της Cate Blanchett ήταν μαύρο στο μπροστινό μέρος, λευκό πίσω, ενώ η ουρά του κατέληγε σε μία πράσινη σκούρα απόχρωση. Σε συνδυασμό με το κόκκινο χαλί, παρέπεμπε στη σημαία της Παλαιστίνης. Μάλιστα, με τις κινήσεις «μπροστά» στις κάμερες των δημοσιογράφων, αλλά και τα φλας των φωτογράφων, έκαναν ξεκάθαρο το μήνυμα που ήθελε να «στείλει».

Η 55χρονη βραβευμένη ηθοποιός έδωσε το παρών στην πρεμιέρα της ταινίας «The Apprentice».

Το 77ο Φεστιβάλ Καννών έχει ανοίξει αυλαία μέσα σε ένα κλίμα έντασης από την Τρίτη 14 Μαΐου. Αφενός βρίσκονται σε εξέλιξη δύο μεγάλοι πόλεμοι αυτός ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, καθώς και αυτός μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Οι διοργανωτές προσπάθησαν να αποφύγουν ευτράπελα, όπως αυτά της Eurovision, με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, Τιερί Φρεμό, να αναφέρει ότι η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί χωρίς πολεμικές και χωρίς συγκρούσεις με κύριο ενδιαφέρον τον κινηματογράφο.

Αφετέρου, πρόσφατα ξέσπασε ένα σκάνδαλο στη Γαλλία με τη διαρροή μίας λίστας, η οποία όπως λέγεται περιέχει δέκα ονόματα γνωστών Γάλλων καλλιτεχνών που ενδεχομένως έχουν κακοποιήσει σεξουαλικά γυναίκες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κίνηση της Cate Blanchett έχει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα. Η ίδια δε, έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στο ζήτημα του πολέμου στην Παλαιστίνη. Ενώ έχει κάνει και έκκληση για κατάπαυση του πυρός μέσα από ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως πρέσβειρα καλής θελήσεως της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. «Δεν είμαι Σύρια. Δεν είμαι Ουκρανή. Δεν είμαι Υεμένια. Δεν είμαι Αφγανή. Δεν είμαι από το Νότιο Σουδάν. Δεν είμαι Ισραηλινή ή Παλαιστίνια. Δεν είμαι πολιτικός. Δεν είμαι ειδική. Αλλά είμαι μάρτυρας», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

Η πράξη της Cate Blanchett να παραστεί και να αποστείλει το δικό της μήνυμα συμπαράστασης μέσω του κόκκινου χαλιού στην Παλαιστίνη αποθεώθηκε από τα social media από άτομα σε πολλές χώρες παγκοσμίως.

When I grow up I want to become Cate Blanchett, and have the subtlety to think the carpet is already red, so I can just wear a black & white dress with green lining to make such a strong point. #cannes2024 pic.twitter.com/5OiJRBOZ5D

— Dr Zahira Jaser (@ZahiraJaser) May 21, 2024