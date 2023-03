Συναγερμός σήμανε σε σχολείο του Ντένβερ των ΗΠΑ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε λύκειο, σύμφωνα με το CNN.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο ενήλικες τραυματίες από το προσωπικό του σχολείου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Two adults have been injured in a shooting at a Denver high school, police say https://t.co/pEGfit5RXW

— CNN (@CNN) March 22, 2023