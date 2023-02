Ο εγκέλαδος ξύπνησε μνήμες από την «διπλωματία των σεισμών»

Τα 7,8 ρίχτερ και οι ισχυροί μετασεισμοί που ακολούθησαν με τα χιλιάδες θύματα στην Τουρκία, ξύπνησαν μνήμες. Μνήμες από τον φονικό σεισμό του 1999, αλλά και μνήμες από την «διπλωματία των σεισμών», που βρισκόταν εν υπνώσει για 24 ολόκληρα χρόνια. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός μίλησαν τηλεφωνικώς με τον Ταγίπ Ερντογάν, το ίδιο έπραξαν και οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών με τους ομολόγους τους. Οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών έδωσαν μάλιστα ραντεβού να τα πουν στις Βρυξέλλες στις 14 Φεβρουαρίου. Επιπλέον, δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι ο εγκέλαδος έδιωξε και τα τουρκικά αεροπλάνα από το Αιγαίο. Ούτε μια πτητική δραστηριότητα χθες. Ας περιμένουμε όμως για να δούμε πως θα εξελιχθεί η κατάσταση στο FIR Αθηνών. Γιατί και στο παρελθόν (το 1999) έγινε, όπως ενθυμείστε κάτι τέτοιο, αλλά δεν κράτησε και πολύ.

Πώς όμως τα ρίχτερ ενεργοποίησαν, έναν δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες (με τη ελπίδα ότι αυτός ο δίαυλος θα συνεχιστεί) και πως η Ελλάδα, όταν πρόκειται να συνδράμει σε ανθρωπιστική βοήθεια, σπεύδει από τις πρώτες; Η ελληνική βοήθεια ήταν η πρώτη που έφτασε νωρίς το απόγευμα στο αεροδρόμιο του Ιντζιρλίκ και οι διασώστες μας έτρεξαν αμέσως να απεγκλωβίσουν κόσμο από τα κτίρια που έχαν καταρρεύσει. Αυτό που αντίκρυσαν ήταν σοκαριστικό.. Εικόνες πλήρους καταστροφής, κτίρια που κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι, με τον αριθμό των θυμάτων συνεχώς να αυξάνεται. Κανέναν δεν άφησαν ασυγκίνητο…

Αυτή η εικόνα ωστόσο στην πίστα του στρατιωτικού αεροδρομίου της Ελευσίνας που δείχνει τους 21 πυροσβέστες από την 1η ΕΜΑΚ, με τις χαρακτηριστικές μπλε στολές τους και τα κόκκινα καπέλα τους, μπροστά από ένα μεταγωγικό C-130, έτοιμοι να αναχωρήσουν για την σεισμόπληκτη Τουρκία, αποδεικνύει την έμπρακτη στήριξη της χώρας μας στους σεισμόπληκτους μετά το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Μια εικόνα γεμάτη ανθρωπιά που μαζί με τους πυροσβέστες βρίσκονταν δίπλα τους και δύο διασωστικοί σκύλοι, ένα ειδικό διασωστικό όχημα, ένας αξιωματικός του Πυροσβεστικού με εξειδίκευση στην υποστύλωση κτιρίων και πέντε γιατροί από το ΕΚΑΒ. Την ώρα που το C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας αναχωρούσε για την Τουρκία, στην Αθήνα συνέβαιναν τα εξής:

* Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο Πρόεδρο. Του εξέφρασε τη συμπαράσταση του ελληνικού λαού. Η κυρία Σακελλαροπούλου ευχήθηκε να αναρρώσουν γρήγορα οι τραυματίες και να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Επεσήμανε, ακόμη, ότι η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στον δοκιμαζόμενο τουρκικό λαό και στηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις διάσωσης.

* Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan κατά την οποία εξέφρασε τη θλίψη του για τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και μετέφερε στον κ. Erdoğan τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει άμεσα την Τουρκία με κάθε τρόπο -και πέραν της ομάδας που έχει αναχωρήσει ήδη για την περιοχή- στην αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού. Ο κ. Erdoğan ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη συμπαράσταση και την άμεση βοήθεια. Έτσι άλλη μια γραμμή επικοινωνίας αποκαταστάθηκε λόγω της τραγωδίας. Το «Μητσοτάκης γιοκ», το… κατάπιε ο εγκέλαδος

* Την ίδια ώρα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επικοινωνούσε με τον Μελβούτ Τσαβούσογλου για να του εκφράσει την συμπαράσταση της χώρας μας (και του ελληνικού λαού) στον δοκιμαζόμενο τουρκικό λαό

* Ακόμα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος τηλεφώνησε στον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ εκφράζοντας την συμπαράστασή του. Έκλεισε μαζί του ραντεβού να συναντηθούν στην σύνοδο του ΝΑΤΟ: «I’ll see you in Brussels», του έγραψε σε SMS.

* Στις Βρυξέλλες ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ενημέρωσε τους ομολόγους του για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας προς την Τουρκία, όπως αυτή εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό από νωρίς το πρωί και αργότερα προς τον Πρόεδρο Ερντογάν: «Οι γείτονες είναι εδώ, για να δίνουν χείρα βοηθείας ο ένας στον άλλον», είπε.

* Οι Μητροπόλεις της Θράκης συγκεντρώνουν βοήθεια για τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία

* Αυτή η άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας και τα μηνύματα αλληλεγγύης προς την Τουρκία εξέφρασε στα ελληνικά η τουρκική πρεσβεία στην χώρα μας: “Σας ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας και τα μηνύματα αλληλεγγύης προς την Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό που χτύπησε τη χώρα μας» αναφέρει χαρακτηριστικά η πρεσβεία της Τουρκίας στην Ελλάδα σε μήνυμά της μέσω Twitter.

***

Θα ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Κασιδιάρη;

Την Τετάρτη, αντί της Τρίτης (λόγω χιονιά) θα ψηφισθεί τελικά η τροπολογία (σε νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού) με την οποία μπαίνει φραγμός στο μόρφωμα Κασιδιάρη να αποκλεισθεί από τις εκλογές. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Θα ψηφίσει; Ή θα απόσχει. Θυμίζω ότι η εντολή Τσίπρα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να απέχει από τις ψηφοφορίες στη Βουλή πλην μίας αυτής του Κασιδιάρη. Συνεπώς; Θα πείτε. Μαθαίνω ότι θα ψηφίσει, ή μάλλον θα καταψηφίσει αυτήν την τροπολογία, οχυρωμένος πίσω από την δική του τροπολογία. Οι έως τώρα πληροφορίες αυτό λένε, εκτός εάν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλάξει γνώμη. Εάν, τώρα, ρωτάτε τι θα κάνει το ΠαΣοΚ- ΚΙΝΑΛ, σας πληροφορώ ότι είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει σύγκλιση με την κυβέρνηση, δηλαδή να ψηφίσει (κατά πάσα πιθανότητα) την τροπολογία.

***

Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ

Την Τετάρτη το πρωί συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ σε μια προγραμματισμένη συνεδρίασή του. Θα εξετάσει την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην περιοχή μας και θα γίνει συζήτηση και για τα εξοπλιστικά.

***

Τιμητική σύνταξη στις οικογένειες των δύο πεσόντων του Φάντομ

Ο Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος το πρότεινε και έγινε αμέσως αποδεκτό. Έτσι με τροπολογία που θα ψηφιστεί στη Βουλή θα δικαιούνται τιμητική σύνταξη στις οικογένειες και των άγαμων πιλότων μαχητικών που έπεσαν στην εκτέλεση του καθήκοντος. Πρόκειται για τον 31χρονοι σμηναγό (Ι) Στάθη Τσιτλακίδη και τον 29χρονο υποσμηναγό (Ι) Μάριο- Μιχαήλ Τουρούτσικα

***

Οι προειδοποιήσεις για το πυρηνικό Ακκούγιου

Η Τουρκία είναι μια σεισμογενής χώρα. Ας μην ξεχνάμε τις προειδοποιήσεις όχι μόνον από την Ελλάδα αλλά και από τις γειτονικές από την Τουρκία χώρες, για το πυρηνικό εργοστάσιο Άκκουγιου (τουρκικά: Akkuyu Nükleer Güç Santrali). Πρόκειται για ένα εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας υπό στο Ακκούγιου στο Μπουγιουκετσελί στην Επαρχία Μερσίν της Τουρκίας το οποίο γίνεται με ρωσική τεχνονωσία. Πόσο μπορεί να αντέξει αυτό το πυρηνικό εργοστάσιο σε έναν σεισμό, όπως τον χθεσινό, έναν σεισμό 7,8 ρίχτερ;

***

Ο Νίκος Φίλης λέει όχι στην τηλεκπαίδευση και ναι στο παιχνίδι με τα χιόνια

Λόγω του χιονιά και του αποκλεισμού πολλών περιοχών από τα χιόνια το υπουργείο Παιδείας ζήτησε χθες από εκπαιδευτικούς και μαθητές την τηλεκπαίδευση. Ο Νίκος Φίλης, πρώην υπουργός Παιδείας επί ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί: Όχι στην τηλεκπαίδευση, ναι στο παιχνίδι με το χιόνι λέει και εξηγεί: «Το χιόνι είναι ευκαιρία για παιχνίδι και χαρά. Είναι μια πολύτιμη εμπειρία και γνώση» και αναφέρει πως το μάθημα τηλεκπαίδευσης τη σημερινή ημέρα, επιβλήθηκε από την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, για λόγους εντυπώσεων. «Σε πολλά ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα προβλέπεται μία εβδομάδα διακοπών μέσα στον Φεβρουάριο, ώστε, τα παιδιά να χαρούν τον χιονιά. Εδώ, ειδικά στα νότια, τον βιώνουμε σπάνια», ανάφερε μεταξύ άλλων ο κ. Φίλης.