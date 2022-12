Επικό βίντεο: Οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής πηγαίνουν ένας ένας και αγκαλιάζουν τον Μέσι

Πρωταθλήτρια κόσμου είναι από το βράδυ της Κυριακής η Αργεντινή, για τρίτη φορά στην ιστορία της.

Παρότι χρειάστηκε να πονέσει όσο κανένας άλλος, ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε επιτέλους να κατακτήσει τον μεγαλύτερο τίτλο που «κυκλοφορεί» στο ποδόσφαιρο, φτάνοντας με την πατρίδα του στη Γη της Επαγγελίας.

Έναν τίτλο τον οποίο ο Μέσι τον ήθελε όσο κανείς άλλος, κάτι το οποίο γνώριζαν άπαντες στο στρατόπεδο της «Αλμπισελέστε». Αυτό φάνηκε και αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα. Οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής έδειξαν τη μεγάλη τους χαρά για τον αρχηγό τους.

Τι έκαναν; «Δημιούργησαν» μια ουρά και ο καθένας με τη σειρά του πήγαινε προς τον Μέσι, για μια σφιχτή αγκαλιά.

Δείτε το εκπληκτικό βίντεο:

The players each by each going to Messi to congratulate to him 🥹🇦🇷pic.twitter.com/HWbxpq1pYN

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 19, 2022