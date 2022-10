Θρήνος: Νεκρός ο ηθοποιός Λέσλι Τζόρνταν – Είχε παίξει σε αγαπημένες σειρές

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 67 ετών άφησε ο πολύ γνωστός ηθοποιός Λέσλι Τζόρνταν. Όπως μεταδίδει το TMZ, ο Λέσλι Τζόρνταν οδηγούσε το αυτοκίνητό του το πρωί της Δευτέρας και εικάζεται ότι βρέθηκε σε κάποια επείγουσα ιατρική κατάσταση.

Όπως αναφέρεται το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε κτίριο. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν σκοτώθηκε στη σύγκρουση ή υπέστη ιατρική έκτακτη ανάγκη εκ των προτέρων, αλλά η κατάσταση του οχήματος υποδηλώνει ότι ο Τζόρνταν μπορεί να έχασε τον έλεγχο του οχήματος πριν από τη σύγκρουση.

Ο Λέσλι Τζόρνταν συμμετείχε σε πολλές σειρές που έτυχαν μεγάλης αποδοχής όπως το «Will & Grace», «Call me Kat», «Murphy Brown», «Ugly Betty» και «American Horror Story».

Ένας από τους πιο διάσημους ρόλους του Τζόρνταν ήταν ο ρόλος του Earl Brother Boy Ingram στο θεατρικό έργο «Sordid Lives», το οποίο αργότερα μεταφέρθηκε στην ομώνυμη ρομαντική κωμωδία του 2000. Το 1993 δημιούργησε την πρώτη του αυτοβιογραφική θεατρική παράσταση, το «Hysterical Blindness and Other Southern Tragedies That Have Plagued My Life Thus Far», η οποία έπαιξε για επτά μήνες εκτός Broadway στο SoHo Playhouse.

Το 2020, ο Τζόρνταν έγινε φαινόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκτώντας εκατομμύρια οπαδούς στο Instagram λόγω των χιουμοριστικών βίντεο που δημοσίευσε καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Το 2021 ο Τζόρνταν κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ gospel μουσικής με τίτλο «Company’s Comin’» και, αργότερα την ίδια χρονιά, εμφανίστηκε ως καλεσμένος στο πάνελ της εκπομπής «The Masked Singer», όπου ερμήνευσε το gospel standard «This Little Light of Mine».