Δεν βάζει μυαλό… Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνεχίζει να δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακατάλληλες φωτογραφίες και να κάνει έξαλλους τους φανς της.

Η διάσημη τραγουδίστρια μετά από 13 χρόνια κηδεμονίας και περιορισμών μπορεί επιτέλους να ζήσει τη ζωή της όπως εκείνη θέλει. Ωστόσο, το κάνει με λάθος τρόπο.

Τον τελευταίο καιρό η 40χρονη έχει ξεφύγει και αναρτά συνεχώς στα social media στιγμιότυπα, στα οποία ποζάρει γυμνή.

Στην τελευταία της ανάρτηση στο Twitter δημοσίευσε μία φωτογραφία που είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι και καλύπτει το στήθος της με το χέρι της.

«I have a premiere for a movie this week ‘THE LEGISLATIVE ACT OF MY P@@SY’!» («Αυτή την εβδομάδα έχω πρεμιέρα για την ταινία «Η νομοθετική πράξη του αιδοίου μου»»), έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα και οι 56 εκατομμύρια followers έγιναν πυρ και μανία.

Στα σχόλιά τους εξέφρασαν την ανησυχία τους για την κατάστασή της και της ζήτησαν να σταματήσει τις αναρτήσεις τέτοιων φωτογραφιών, αφού το έχει παρακάνει. Κάποιοι μάλιστα της τόνισαν ότι έχει δύο γιους και πρέπει να τους σεβαστεί ενώ άλλοι της υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να προσέχει τον εαυτό της.

«Νιώθω άσχημα για τους γιους της», «Νιώθω άσχημα για εκείνη, αφού ήταν φυλακισμένη τα τελευταία χρόνια και τώρα προσπαθεί να εκφραστεί», «Έχεις γιους. Σκέψου τους πριν δημοσιεύσεις κάτι», «Πρέπει να σκεφτείς αυτούς που σε αγαπούν και τον αντίκτυπο που έχουν αυτές οι αναρτήσεις σε αυτούς», είναι μόνο κάποια από τα σχόλια.

Ωστόσο, υπήρξαν και αυτοί που υπερασπίστηκαν το δικαίωμά της να δημοσιεύει ό,τι θέλει στο προφίλ της: «Θα κάνει ό,τι θέλει και όπως το θέλει», «Η Μπρίτνεϊ είναι μια χαρά. Αν θέλει να δείξει αυτά που της έδωσε ο θεός, είναι δική της υπόθεση. Αν δεν σου αρέσει κάνε unfollow και μπλοκ. Είναι τόσο απλό».

Η ανάρτησή της που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων

I have a premiere for a movie this week “THE LEGISLATIVE ACT OF MY PUSSY“ !!!! pic.twitter.com/WjhMoiybxO — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 19, 2022

Η νέα γυμνή φωτογραφία της τραγουδίστριας έρχεται λίγες ημέρες μετά το νέο ξέσπασμα για τον πατέρα της.

«Γιατί εσύ και ολόκληρη η οικογένεια συμφωνήσατε να μου συμπεριφέρεστε σαν να είμαι σκύλος; Τι σε κάνει τόσο ξεχωριστό; Τι κάνει τις άλλες κόρες σου τόσο ξεχωριστές που μου που φέρθηκες σε εμένα λες και είμαι κάτι ακόμα χειρότερο από σκυλί;», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram.

«Παρακαλούσα να καείς στην κόλαση. Δεν ένιωθα τίποτα. Ήμουν λυπημένη, δεν είχα λόγο στην εμφάνισή μου ούτε στις φωτογραφίσεις. Έπρεπε μόνιμα να ακολουθώ οδηγίες. Θα το λέω μέχρι την ώρα που θα πεθάνω. Η οικογένειά μου μου κατέστρεψε τη ζωή», εξήγησε.

Επίσης, δημοσίευσε πέντε ξεχωριστά στιγμιότυπα στην εφαρμογή, όπου ανέφερε πώς της φερόταν ο πατέρας της κατά τη διάρκεια της 13χρονης κηδεμονίας της, κάνοντάς την να αισθάνεται η πιο «άσχημη».

«Ο πατέρας μου μου έλεγε συνέχεια ότι είμαι χοντρή, οπότε ποτέ δεν ένιωσα όμορφη ή αρκετά καλή. Δεν στάθηκε ποτέ σαν πατέρας δίπλα μου, γιατί ήταν μονίμως μεθυσμένος. Ο λόγος που μιλάω συνεχώς για αυτό είναι γιατί ξέρω ότι προσπαθώ να παρουσιάσω τον εαυτό μου σαν όμορφο και τέλειο, όμως ξέρω πως είναι να νιώθεις άσχημος και φοβισμένος», σημείωσε χαρακτηριστικά.