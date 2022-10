Ολυμπιακός: Η βράβευση του Βασίλη Σπανούλη (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης επέστρεψε στο ΣΕΦ αυτή τη φορά ως αντίπαλος αφού τη φετινή σεζόν κάθεται στον πάγκο του Περιστερίου.

Ο Ολυμπιακός βέβαια δεν ξέχασε την προσφορά του στον σύλλογο και τον βράβευσε με του Αφους Αγγελόπουλους να τον χειροκροτάνε και να έχουν θερμούς εναγκαλισμούς με τον θρύλο των παρκέ.

Στο γήπεδο είναι και η σύζυγος του τεχνικού του Περιστερίου, Ολυμπία Χοψονίδου, που είναι για ακόμα μία φορά στο πλευρό του Σπανούλη.

Vassilis Spanoulis is back in Piraeus and will face his former team Olympiacos 👏❤️ pic.twitter.com/Byt9PeCujW

— BasketNews (@BasketNews_com) October 16, 2022