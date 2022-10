Ρωσία: Πώς κατέληξε να αγοράζει drones από το Ιράν

Η χρήση ιρανικών drones από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία καταδεικνύει δύο πράγματα: Πρώτον τον σημαντικότερο ρόλο της Τεχεράνης στην παραγωγή αυτών και δεύτερον, ορισμένες ελλείψεις στη ρωσική βιομηχανία των drones.

Το Ιράν παρέδωσε εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, και αυτά χρησιμοποιήθηκαν κυρίως σε σειρά βομβαρδισμών που εξαπέλυσε η Ρωσία σήμερα, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Έχουν αναγνωριστεί δύο μοντέλα με διαφορετικές χρήσεις.

«Το Shahed 136 είναι ένα αρκετά μεγάλο drone αυτοκτονίας, αρκετά μεγάλου μεγέθους, χαμηλού κόστους κατασκευής. Φτάνει στον στόχο του χρησιμοποιώντας συντεταγμένες GPS, που εισάγονται πριν από την απογείωση. Στη συνέχεια πετά αυτόνομα, αρκετά χαμηλά, χτυπώντας έναν στόχο που είναι απαραίτητα σταθερός μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά», εξηγεί ο Πιέρ Γκρασέρ, Γάλλος ερευνητής που συνεργάζεται με το κέντρο Sirice στο Παρίσι.

Αλλά υπάρχει και «το Mohajer-6, το οποίο έχει παρόμοια λειτουργία και μέγεθος παρόμοιο με το τουρκικό Bayraktar TB-2», εξηγεί ο Βίκραμ Μιτάλ, καθηγητής στην αμερικανική Στρατιωτική Ακαδημία Westpoint.

Το Mohajer-6 «είναι η ρωσική απάντηση στο TB-2 της Ουκρανίας», το διάσημο οπλισμένο drone MALE (μεσαίου υψομέτρου, μεγάλης αντοχής) που προμηθεύει η Τουρκία και το οποίο επίσης διακρίθηκε στα χέρια αζέρικων δυνάμεων στον πόλεμο του Αζερμπαϊτζάν εναντίον της Αρμενίας το 2020, τόνισε ο Ζαν-Κριστόφ Νοέλ, Γάλλος ερευνητής στο Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ifri).

According to preliminary information, #BilaTserkva, #Kyiv region was attacked with kamikaze drones.

A total of about 6 arrivals were heard. pic.twitter.com/NFfwMBJUxZ

— NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2022