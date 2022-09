Ρωσία: Αυτοκτόνησε ο πρόεδρος του ρωσικού ενεργειακού γίγαντα Lukoil

Ο Ραβίλ Μαγκάνοφ, πρόεδρος της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής πετρελαίου, της Lukoil, σκοτώθηκε σήμερα αφού έπεσε από το παράθυρο νοσοκομείου στη Μόσχα.

Την είδηση μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πηγή που δεν κατονομάζει. Ο θάνατός του, συγκρίνεται μοιραία με τους θανάτους πολλών ακόμη Ρώσων ολιγαρχών μέσα στο 2022.

Ο θάνατος του Μαγκάνοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Ria, επιβεβαιώθηκε και επισήμως και επισημαίνεται ότι οι Αρχές έχουν σπεύσει στο νοσοκομείο για να ερευνήσουν τις συνθήκες της πτώσης του.

⚡️ Vice President of Lukoil Ravil Maganov threw himself from the 6th floor of the TSKL in Moscow.

The oilman died on the spot from his injuries, his body was discovered by medical personnel. The reasons for what happened have not yet been established. pic.twitter.com/kCPewki86l

