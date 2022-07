Φυσικό αέριο: Τι προβλέπει η συμφωνία των 27 της ΕΕ – Ποιοι εξαιρούνται

Σε συμφωνία για τις έκτακτες ρυθμίσεις μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου εν όψει του δύσκολου χειμώνα που έρχεται κατέληξαν τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη σύνοδο των υπουργών αρμόδιων για ζητήματα Ενέργειας στις Βρυξέλλες το μεσημέρι της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε η τσεχική Προεδρία της ΕΕ.

Τα κράτη – μέλη της κατέληξαν σε μία πολιτική συμφωνία για εθελοντική μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, κατά 15% αυτόν τον χειμώνα αναφέρει η ανακοίνωση του Συμβουλίου. Ο κανονισμός του Συμβουλίου προβλέπει επίσης τη δυνατότητα ενεργοποίησης «ενωσιακής προειδοποίησης» σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού, οπότε η μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου θα καταστεί υποχρεωτική.

«Δεν επρόκειτο τελικά για Mission Impossible! Οι υπουργοί κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τη μείωση της ζήτησης για φυσικό αέριο πριν από τον ερχόμενο χειμώνα» σημείωσε ο λογαριασμός της Τσεχίας στο Twitter.

🔋 #TTE Energy | 👏 This was not a Mission Impossible! Ministers have reached a political agreement on gas demand reduction ahead of the upcoming winter.#EU2022CZ pic.twitter.com/XBnKuTs75W

