Για «καύσωνα– Αποκάλυψη» που θα πλήξει τη δυτική Γαλλία, κάνουν λόγο οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, ενώ ήδη περισσότεροι από 8.500 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους για να γλιτώσουν από τη μεγάλη πυρκαγιά που πυροδότησε ο καύσωνας.

Τα μέχρι τώρα θύματα της πρωτοφανούς ζέστης που πλήττει τις περιοχές αυτές της Γηραιάς Ηπείρου ξεπερνούν τα χίλια.

Σχεδόν 25.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν σπίτια, ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, ακόμα και κάμπινγκ στο διαμέρισμα Ζιρόντ, δυτικά του Μπορντό, ενώ οι φλόγες στην Ισπανία, και ην Πορτογαλία αναγκάζουν χιλιάδες άλλους κατοίκους να εκκενώσουν πολλές κατοικημένες περιοχές.

Οι θερμοκρασίες σε όλη τη νότια Ευρώπη έδειξαν κάποια σημάδια υποχώρησης τη Δευτέρα, καθώς ο καύσωνας, που έχει ανεβάσει τον υδράργυρο ακόμα και πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της περιοχής, μετακινήθηκε βόρεια, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, η οποία είχε περιμένει πλέον να σπάσει το ρεκόρ υψηλότερων θερμοκρασιών της.

«Δεν σταματά ποτέ», είπε ο Ντέιβιντ Μπρούνερ, ένας από τους 1.500 πυροσβέστες που μάχονται για να ελέγξουν την πυρκαγιά της Ζιρόντ, η οποία από την Τρίτη έχει καταστρέψει 14.000 εκτάρια πευκοδάσους κοντά στον Dune du Pilat, τον υψηλότερο αμμόλοφο της Ευρώπης και πολύ δημοφιλή προορισμό για τον καλοκαιρινό τουρισμό.

«Με 30 χρόνια προϋπηρεσίας στην πυρόσβεση δεν έχω ξαναδεί τέτοια φωτιά».

Mια περιοχή μήκους 9 χλμ και πλάτους περίπου 8,5 χλμ εξακολουθούσε να φλέγεται στην περιοχή τη Δευτέρα, με τις θερμοκρασίες να προβλέπεται να σκαρφαλώσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου.

Πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής

«Είμαστε πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής», είπε ο Théo Dayan, 26 ετών, στη Le Monde αφού έφυγε από το σπίτι του κοντά στο χωριό La Teste-de-Buch.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι θα στείλει επιπλέον τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα, 200 πυροσβέστες και περισσότερα φορτηγά. «Σε ορισμένες νοτιοδυτικές περιοχές θα έχουμε έναν καύσωνα – Αποκάλυψη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο μετεωρολόγος Φρανσουά Γκουράν.

Δεκαπέντε διαμερίσματα έχουν τεθεί στην υψηλότερη κατάσταση συναγερμού για ακραίες θερμοκρασίες, συμπεριλαμβανομένης της Βρετάνης, όπου η παράκτια πόλη της Μπρεστ επρόκειτο να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα, σχεδόν διπλάσιο από τον συνήθη μέσο όρο του Ιουλίου.

Τεράστιες φωτιές στην Ισπανία

Οι ακραίες θερμοκρασίες της περασμένης εβδομάδας στοίχισαν άμεσα τουλάχιστον τέσσερις ζωές στην Ισπανία και προκάλεσαν δεκάδες πυρκαγιές –πολλές από τις οποίες εξακολουθούν να καίνε– που έχουν μετατρέψει σε στάχτες σχεδόν 75.000 στρέμματα σε ολόκληρη τη χώρα.

WATCH: Train surrounded by wildfires during heatwave in western Spain. It drove away after a few minutes and no one was injured pic.twitter.com/ayYbL5wB7H — BNO News (@BNONews) July 18, 2022

Τη Δευτέρα, η περιφερειακή κυβέρνηση της Castilla y León δήλωσε ότι η σορός ενός 69χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται ότι ήταν βοσκός, βρέθηκε σε μια καμένη περιοχή κοντά στη μικρή πόλη Escober de Tábara στη Zamora. επαρχία.

Την προηγούμενη ημέρα, οι αρχές της περιοχής επιβεβαίωσαν επίσης τον θάνατο ενός πυροσβέστη, ο οποίος πέθανε πάνω στο καθήκον στην ίδια επαρχία. Ένας 50χρονος άνδρας πέθανε από θερμοπληξία την Κυριακή στο Torrejón de Ardoz, κοντά στη Μαδρίτη.

🔴Wildfires continue to rage in #Spain 🇪🇸

Satellite images from #NASA July 17, 2022 show a few pyrocumulus cloud noted at the top of the #Wildfires yesterday, a sign of a thriving #fire☁️🔥 Processed in 🛰@NASAEarthData pic.twitter.com/MRRk1NCMcX — Worldview earth data🌱 (@WED_explorer) July 18, 2022

Ένας 60χρονος οδοκαθαριστής πέθανε μετά από θερμοπληξία ενώ εργαζόταν στη Μαδρίτη το απόγευμα της Παρασκευής, με αποτέλεσμα το δημοτικό συμβούλιο να ανακοινώσει ευέλικτο ωράριο εργασίας ώστε οι δημοτικοί υπάλληλοι να αποφεύγουν τις πιο ζεστές περιόδους της ημέρας.

Στα νότια της χώρας, περισσότεροι από 3.200 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους από τις πυρκαγιές στην Mijas, κοντά στη Μάλαγα, αν και κάποιοι κατάφεραν να επιστρέψουν αργότερα. Το ινστιτούτο δημόσιας υγείας Carlos III της Ισπανίας δήλωσε ότι 360 θάνατοι οφείλονται στη ζέστη μεταξύ της περασμένης Κυριακής και της Παρασκευής – 123 από τους οποίους πέθαναν μόνο την Παρασκευή.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη νοτιοδυτική περιοχή της Εξτρεμαδούρα το πρωί της Δευτέρας, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, απότισε φόρο τιμής στον νεκρό πυροσβέστη και είπε ότι τα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας ήταν μια ακόμα απόδειξη της κλιματικής κρίσης.

«Θέλω να κάνω κάτι πολύ σαφές», είπε. «Η κλιματική αλλαγή σκοτώνει: σκοτώνει ανθρώπους, όπως είδαμε. σκοτώνει επίσης το οικοσύστημά μας, τη βιοποικιλότητά μας και επίσης καταστρέφει όσα αγαπάμε ως κοινωνία – τα σπίτια μας, τις επιχειρήσεις μας, τα ζώα μας».

Ο καύσωνας στην Ισπανία, με θερμοκρασίες έως 45 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας, προβλέπεται να υποχωρήσει τη Δευτέρα.

«Κάηκε» η Πορτογαλία με 47 βαθμούς Κελσίου

Στη γειτονική Πορτογαλία – όπου οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 47 βαθμούς την περασμένη εβδομάδα – τα πύρινα μέτωπα τέθηκαν υπό έλεγχο αφού κατέστρεψαν 12.000-15.000 εκτάρια γης, αφήνοντας πίσω τους δύο νεκρούς περίπου 60 τραυματίες.

Οι θερμοκρασίες υποχώρησαν το Σαββατοκύριακο, αλλά ο κίνδυνος πυρκαγιών παρέμεινε πολύ υψηλός, σύμφωνα με το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας (IPMA). Περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες, με την υποστήριξη 285 οχημάτων και 14 αεροσκαφών, μάχονταν με εννέα συνεχιζόμενες πυρκαγιές, κυρίως στις βόρειες περιοχές της χώρας, δήλωσαν οι αρχές.

Καθώς το καυτό μέτωπο προωθείται προς τα βόρεια, το Βέλγιο και η Γερμανία ήταν μεταξύ των χωρών που ανέμεναν τον καύσωνα να τις χτυπήσει τις επόμενες ημέρες.

Η Βρετανία αναμένει «σαραντάρια»

Η Βρετανία αναμένει επίσης την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί, τη Δευτέρα, με τις θερμοκρασίες να προβλέπεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η κυβέρνηση εξέδωσε για πρώτη φορά κόκκινη προειδοποίηση για υπερβολική ζέστη, ακυρώθηκαν δρομολόγια τρένων, ορισμένα σχολεία έκλεισαν νωρίς και οι υπουργοί προέτρεψαν το κοινό να μείνει στο σπίτι.

«Ελπίζαμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, αλλά για πρώτη φορά προβλέπουμε πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε ο Νίκος Χρηστίδης από το Met Office. Το προηγούμενο υψηλό της χώρας, 38,7 C, καταγράφηκε στο Cambridge το 2019.

Οι πληγές της κλιματικής κρίσης στη Γερμανίας

Μετά το συμπέρασμα ότι οι καταστροφές που προκλήθηκαν από την κλιματική κρίση κόστισαν στη Γερμανία τουλάχιστον 80 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2018, η υπουργός Περιβάλλοντος της Γερμανίας, Στέφι Λέμκε, είπε ότι τα «τρομακτικά» στοιχεία δείχνουν την «τεράστια ζημιά» της κλιματικής κρίσης.

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα και εκπονήθηκε από τα υπουργεία Οικονομίας και Περιβάλλοντος, εκτιμά ότι ο αντίκτυπος της ξηρασίας, των πλημμυρών και της ακραίας ζέστης στη Γερμανία μεταξύ 2000 και 2021 ήταν σχεδόν 145 δισεκατομμύρια ευρώ, και το μεγαλύτερο μέρος καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια.

«Οι αριθμοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για περισσότερη πρόληψη όσον αφορά το κλίμα», είπε η Λέμκε. «Πρέπει να επενδύσουμε και θα επενδύσουμε περισσότερα στην προστασία του κλίματος και την προσαρμογή για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας».

Τα κύματα καύσωνα συμβαίνουν πιο συχνά, είναι πιο σοβαρά και διαρκούν περισσότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από τον άνθρωπο. Ο κόσμος έχει θερμανθεί κατά περίπου 1,1ο C από την αρχή της βιομηχανικής εποχής και οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται εκτός εάν οι εκπομπές άνθρακα πέσουν απότομα.