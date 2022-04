«Κλείδωσε» του Τεν Χαγκ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Υπογράφει μέχρι το 2026 (pic)

Προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα πρέπει να θεωρείται ο Έρικ Τεν Χαγκ. Ο νυν τεχνικός του Άγιαξ είναι ο εκλεκτός για τον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» και απ’ ότι φαίνεται το μόνο που απομένει για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία είναι οι υπογραφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Athletic» που επιβεβαιώνει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ολλανδός προπονητής έχει συμφωνήσει προφορικά με τη Γιουνάιτεντ και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2026. Κάτι που σημαίνει πως θα πληρωθεί και η ρήτρα στον Αίαντα, η οποία αφορά ένα ποσό στα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Ο Τεν Χαγκ βγήκε νικητής στην κούρσα με τον Μαουρίτσιο Ποκετίνο που ήταν ο έτερος υποψήφιος για την τεχνική ηγεσία και μένει πλέον να φανεί αν είναι ο άνθρωπος που θα καταφέρει να βγάλει επιτέλους τη Γιουνάιτεντ από το τέλμα.

Sources close to Erik ten Hag confirm @David_Ornstein report: his appointment as new Man United manager is at final stages. 🔴 #MUFC

Nothing signed yet – back room staff to be decided. No announcement expected this week.

Ajax and Man Utd will be in contact about €2m clause. pic.twitter.com/qQ6iMoSgGM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2022