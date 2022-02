«Πόλεμο» χαρακτήρισε η Τουρκία τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, σήμερα Κυριακή, γεγονός που σηματοδοτεί μια σημαντική ανατροπή στη ρητορική της χώρας απέναντι στην ρωσο-ουκρανική κρίση. Αυτό ίσως είναι προάγγελος για λήψη μέτρων περιορισμού της διέλευσης ρωσικών πολεμικών πλοίων από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936, η Τουρκία έχει τον έλεγχο των στενών των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου που συνδέουν τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα και μπορεί να περιορίσει τη διέλευση πολεμικών πλοίων κατά τη διάρκεια πολέμου ή εάν απειληθεί.

Τηρώντας τις δυτικές δεσμεύσεις της και προσπαθώντας ταυτόχρονα να κρατήσει τις καλές σχέσεις της και με τη Μόσχα, η Άγκυρα είχε σημειώσει ότι η ρωσική επίθεση είναι απαράδεκτη, αλλά μέχρι την Κυριακή δεν είχε περιγράψει την κατάσταση ως «πόλεμο».

Η ανατροπή θέσης προέκυψε μέσω… Twitter, όταν ο εκπρόσωπος της προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν έγραψε: «Την τέταρτη ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία, επαναλαμβάνουμε την έκκληση του Προέδρου Ερντογάν για άμεση παύση των ρωσικών επιθέσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων κατάπαυσης του πυρός».

On the fourth day of the Ukraine war, we repeat President Erdoğan’s call for an immediate halt of Russian attacks and the start of ceasefire negotiations.

We will continue our efforts to help the people of Ukraine and end bloodshed in this unjust and unlawful war.

