Η προεδρία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) κατήγγειλε σήμερα «ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την πράξη επίθεσης», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ζμπίγκνιου Ράου, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Οργανισμού, ο οποίος διαθέτει επί τόπου διεθνείς παρατηρητές.

Η Πολωνία συγκάλεσε την Πέμπτη νέα έκτακτη συνεδρίαση, μετά την έναρξη από τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, της εισβολής στην Ουκρανία, με αεροπορικές επιδρομές και είσοδο χερσαίων δυνάμεων.

«Η επίκληση του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για να δικαιολογηθεί αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, είναι λυπηρή και επαίσχυντη. Αναμένουμε από τη ρωσική πλευρά να τηρήσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις και δεσμεύσεις», πρόσθεσε ο Ράου.

Το άρθρο αυτό αναγνωρίζει «το δικαίωμα νόμιμης άμυνας στην περίπτωση ένοπλης επίθεσης, έως ότου το Συμβούλιο Ασφαλείας λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Το Μόνιμο Συμβούλιο του ΟΑΣΕ έχει πολλαπλασιάσει τα κέντρα διαχείρισης κρίσης, μετά την αναγνώριση από τη Μόσχα των αυτονομιστικών οντοτήτων στην ανατολική Ουκρανία.

Η αποστολή παρατηρητών του Οργανισμού στην Ουκρανία, ο μόνος ουδέτερος μάρτυρας που είναι σήμερα παρών στις μάχες για την τεκμηρίωση της σύγκρουσης, είναι ακόμα εκεί, αλλά δεν μπορεί πλέον να εκτελεί τα καθήκοντά της.

Δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί πέρασαν σε γειτονικές χώρες, κυρίως στη Μολδαβία και στη Ρουμανία, ενώ σχεδόν 100.000 εγκατέλειψαν τις εστίες τους και ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους μετά τη ρωσική εισβολή, ανακοίνωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η Σάμπια Μαντού, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), δήλωσε ότι τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από αναφορές των εθνικών αρχών, του προσωπικού της UNHCR και συνεργαζόμενων υπηρεσιών. «Είναι ένας κατά προσέγγιση αριθμός», δήλωσε στο Reuters.

Μια μαζική μετανάστευση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κίεβο της Ουκρανίας από το πρωί της Πέμπτης, καθώς άνθρωποι εγκαταλείπουν την ουκρανική πρωτεύουσα για μέρη της χώρας που θεωρούν ότι μπορεί να ήταν πιο ασφαλή μετά τη ρωσική στρατιωτική επίθεση.

Όπως μεταδίδουν οι NYT, σχηματίστηκαν ουρές στα ΑΤΜ και οι καταστηματάρχες άδειασαν τα ράφια των παντοπωλείων. Οι πολίτες πήραν κάποια από τα υπάρχοντά τους και ξεχύθηκαν στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων του Κιέβου.

«Ας το κάνουμε αυτό χωρίς χάος. Ηρεμήστε», φώναζε ένας οδηγός λεωφορείου που κατευθυνόταν προς την πόλη Lviv.

«Please take me on the bus, all the other Buses aren’t going anywhere, please take me» and elderly woman begs a Kyiv bus driver to take her as the bus station and routes closed

Video by Oliya Scootercaster (https://t.co/KCfJ0kwvkq)#UkraineCrisis #Ukraine #UkraineRussiaCrisis pic.twitter.com/yb0z62jCME

— Scootercaster (@ScooterCasterNY) February 24, 2022