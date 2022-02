Με ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης εύχεται ταχεία ανάρρωση στον πρόεδρο της Τουρκίας και τη σύζυγό του που νοσούν από κορωνοϊό.

«Εύχομαι στον πρόεδρο Ερντογάν και τη σύζυγό του ταχεία ανάρρωση από τoν covid-19», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Ι wish President @RTErdogan and his wife a swift recovery from COVID-19.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 5, 2022