Θετικός στον κορωνοϊό ο Μέσι

«Πλήγμα» για την Παρί Σεν Ζερμέν με το… καλημέρα του νέου έτους.

Με επίσημη ανακοίνωση, οι Παριζιάνοι γνωστοποίησαν πως ο Λιονέλ Μέσι διαγνώστηκε θετικός στον κοροναϊό και έτσι ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα χρειαστεί να μείνει εκτός για τουλάχιστον μια εβδομάδα, καθώς έχει ήδη μπει σε καραντίνα και ακολουθεί τα πρωτόκολλα.

Ο 34χρονος σταρ πέρασε τις διακοπές του στην πατρίδα του, όπου έδωσε το «παρών» σε αρκετά… πάρτι, όπως αποκάλυψαν τα Μέσα της χώρας.

OFFICIAL: Lionel Messi 🇦🇷 has tested positive for COVID-19. pic.twitter.com/WAPdq1y4Lk

