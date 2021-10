Πέρασε στα ημιτελικά ο Φριτζ – Άφησε εκτός τον Ζβέρεφ

Ο φοβερός Τέιλορ Φριτζ άφησε εκτός Indian Wells τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ!

Ο Αμερικανός (No.39 στην παγκόσμια κατάταξη έκανε την ανατροπή σε 2 ώρες και 20 λεπτά απέναντι στον Ζβέρεφ (No.3 του κόσμου) και τα ξημερώματα της Κυριακής θα παίξει στα ημιτελικά της διοργάνωσης κόντρα στον Νικολόζ Μπασιλασβίλι, ο οποίος απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Φριτζ, ο οποίος πήρε τη νίκη με εκληκτικό τρόπο καθώς έσβησε δύο ματς πόιντ στο φινάλε, απέκλεισε και δεύτερο παίκτη από το top-10 του Indian Wells, καθώς είχε προηγηθεί η νίκη του επί του Ματέο Μπερετίνι.

Στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και ο Κάμερον Νόρι.

California dreaming! 🌴@Taylor_Fritz97 saves two match points to stun Alexander Zverev and earn his first career Top-5 win at #BNPPO21 pic.twitter.com/jjG188kD4j

— Tennis TV (@TennisTV) October 15, 2021