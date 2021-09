Ξεπερνά κάθε όριο η Άγκυρα, ανεβάζοντας τους τόνους, στο πλαίσιο του σκηνικού έντασης που στήνει το τελευταίο διάστημα.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, σε μια άκρως προκλητική ενέργεια, επιχειρεί να παρουσιάσει ως θύματα τους Τούρκους κατακτητές της Ελλάδας και χαρακτηρίζει την Απελευθέρωση της Τριπολιτσάς κατά την Επανάσταση του 1821, ως «απάνθρωπη σφαγή Τούρκων».

Μάλιστα δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter έναν… ματωμένο χάρτη, όπου απεικονίζεται η Πελοπόννησος. Στην περιοχή της Τρίπολης «αναβλύζει» αίμα ενώ πάνω στον χάρτη αναγράφεται η λέξη «σφαγή» και η ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου 1821.

Με αφορμή την συμπλήρωση χθες 200 χρόνων από την Απελευθέρωση της Τριπολιτσάς αναφέρει: «Έχουν περάσει 200 χρόνια από τότε που δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι σφαγιάστηκαν βάναυσα και αλύπητα στην Τριπολιτσά. Η απάνθρωπη αυτή σφαγή, στόχο είχε να μην αφήσει ούτε έναν Τούρκο στην Πελοπόννησο και έτσι πέρασε στην ιστορία ως μαύρο στίγμα».

200 years have passed since tens of thousands of Turks were brutally and mercilessly massacred in #Tripolitsa. This inhumane massacre was aimed to not let a single Turk survive in the Peloponnese, and thus it has gone down in history as a black stain. pic.twitter.com/HGLwJbQpUL

