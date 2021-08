Και οι Σκωτσέζοι διασύρουν τον ακατάλληλο Μάντεν

Μαντάρα τα έκανε ο Μπόμπι Μάντεν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λουντογκόρετς για τον γ’ προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Σκωτσέζος ρέφερι με μια εχθρική διαιτησία προκάλεσε την οργή του Πέδρο Μαρτίνς και των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, οι οποίοι είδαν τον 42χρονο διαιτητή να αφήνει το σκληρό παιχνίδι των Βούλγαρων και να κλείνει τα μάτια σε καραμπινάτες φάσεις, όπως η ανατροπή του Ελ Αραμπί στο 65’, αλλά και το πέναλτι στον Χασάν στο 76’.

Ο Μπόμπι Μάντεν δεν έδωσε επίσης κόκκινη ως όφειλε τον αρχηγό της Λουντογκόρετς για την καρατιά στον Μαντί Καμαρά, όπως και στον Τεκπετέι για την κλωτσιά στο κεφάλι του Ολεγκ Ρέαμπτσιουκ. Αυτά είναι μόνο κάποια από τα λάθη που έκανε χθες το βράδυ στο Φάληρο ο Σκωτσέζος ρέφερι, αφού συνολικά η διαιτησία του ήταν για… κλάματα. Η τραγική διαιτησία του Μάντεν έγινε θέμα στην Σκωτία, με τους οπαδούς της Σέλτικ να κατακεραυνώνουν τον Σκωτσέζο στα social media. Ο εν λόγω ρέφερι τα έκανε… μαντάρα και στο Old Firm, αφήνοντας με δέκα παίκτες την Σέλτικ.

Οι οπαδοί της σκωτσέζικης ομάδας βλέποντας τα πολλά και σημαντικά λάθη που έκανε ο συμπατριώτης τους στο ματς του Ολυμπιακού με την Λουντογκόρετς, μπήκαν στο twitter και έγραψαν δεκάδες tweets για τον Μάντεν. Οι περισσότεροι από αυτούς αναρωτήθηκαν πως είναι δυνατόν η ευρωπαϊκή ομοσπονδία όρισε τον συγκεκριμένο διαιτητή στο ματς του Φαλήρου από τη στιγμή που ο νικητής του ζευγαριού Ολυμπιακός-Λούντογκορετς θα έπεφτε πιθανότατα με τη Ρέιντζερς. Φυσικά, αναφέρθηκαν στη ανατροπή του Γιουσέφ Ελ Αραμπί στο 65’, στην οποία ο Μάντεν όχι μόνο δεν έδωσε κάρτα, αλλά ούτε καν φάουλ. Σε αντίστοιχη περίπτωση στο Old Firm ο Σκωτσέζος απέβαλε τον ποδοσφαιριστή της Σέλτικ.

Αντίθετα, οι οπαδοί της Ρέιντζερς… αποθέωσαν τον συμπατριώτη τους, αποκαλώντας τον μάλιστα ως «αδερφό». Μετά το ντέρμπι, στο οποίο όπως φαίνεται από το βίντεο ευνόησε την Ρέιντζερς, ο Μάντεν προσπάθησε να κρίνει και τον αντίπαλό της σκωτσέζικης ομάδας στα πλέι οφ του Champions League. Μια διαιτησία για γέλια και για κλάματα.

Όπως και η αντίστοιχη στο Old Firm, που προκάλεσε την οργή των ανθρώπων της Σέλτικ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Μάντεν είναι ο αγαπημένος διαιτητής των οπαδών της Ρέιντζερς, αφού όποτε σφυρίζει παιχνίδια της, τις περισσότερες φορές την βλέπουν να κερδίζει.

Δείτε τα… τιτιβίσματα:

