The Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis, visits the new ICU ward at KAT General Hospital, in Athens, on Feb. 4, 2021 / Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις νέες κλίνες ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, στην Αθήνα, στις 4 Φεβρουαρίου, 2021

Για «προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να φορτωθεί στους πολίτες η αποτυχία της κυβέρνησης και στο μέτωπο του εμβολιασμού», έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στον «Alpha 9.89». «Μια κυβέρνηση που είχε διακηρυγμένο στόχο να έχουμε οικοδομήσει ένα τείχος συλλογικής ανοσίας στο 70% αρχές του καλοκαιριού, όταν έχει πέσει 30% έξω, πρέπει να εξηγήσει ποιος ευθύνεται», σημείωσε. «Δεν γίνεται ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση να μην ευθύνονται ποτέ σε αυτή τη χώρα και μονίμως να ευθύνονται οι πολίτες», πρόσθεσε ο Νάσος Ηλιόπουλος. Εμβολιασμοί: Προβληματισμός στο Μαξίμου για αρνητές, προνόμια και κοινωνική συνοχή Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «ακόμα δεν έχει λύσει το ζήτημα των κινητών μονάδων για τον εμβολιασμό χιλιάδων συνανθρώπων μας με προβλήματα μετακίνησης», ενώ επεσήμανε ότι «εν μέσω πανδημίας, η κυβέρνηση μείωσε κατά 600 εκατ. τον προϋπολογισμό για τη δημόσια υγεία για το 2021 και δεν ενίσχυσε καθόλου την πρωτοβάθμια περίθαλψη». Ανέφερε επίσης ότι «αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα έχουμε λιγότερους γιατρούς και νοσηλευτές σε σχέση με ένα χρόνο πριν». Ξεκαθαρίζοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει έκκληση σε όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν με όρους κοινωνικής αλληλεγγύης», υπογράμμισε ότι «αυτό που πρέπει σίγουρα να αποφύγουμε είναι να προκληθεί ένας μικρός 'εμφύλιος' μέσα στην κοινωνία, όπως δυστυχώς προσπαθεί να κάνει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης». «Τη στιγμή που στην Κεντρική Μακεδονία έχουμε πλήρως εμβολιασμένους πολίτες στο 36%, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να στοχοποιεί όλους όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο ως 'ψεκασμένους', τότε δίνει την εντύπωση ότι, για μια ακόμα φορά, προσπαθεί να φτιάξει έναν εχθρό μέσα στην κοινωνία για να μετακυλίσει τη δική του αποτυχία», τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος. «Οι άμεσες κινήσεις που πρέπει, επομένως, να κάνει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα είναι να λύσει το πρόβλημα με τις κινητές μονάδες και να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες, σε όλη την επικράτεια, να μπορούν να επιλέξουν το εμβόλιο που εκείνοι επιθυμούν», σημείωσε. «Πρέπει επίσης εδώ και τώρα να ξεκινήσει σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση – την οποία η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει παρατήσει – προκειμένου να μην ξεφύγει η διασπορά του ιού», διεμήνυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι «από την πλευρά μας, επιμένουμε ότι η είσοδος για όλους τους επισκέπτες στη χώρα πρέπει να γίνεται μόνο με αρνητικό μοριακό τεστ». Άσκησε δε σκληρή κριτική στη ΝΔ, «με βάση τα όσα είπε μέλος της επιτροπής των ειδικών σήμερα το πρωί, ότι η επιτροπή ποτέ δεν έκανε εισήγηση για να 'φύγουν' οι μάσκες από τους εξωτερικούς χώρους». «Αν αυτό ισχύει, πρέπει να μας εξηγήσει η κυβέρνηση ποιος είναι ο 'πολιτικός' λοιμωξιολόγος στο Μαξίμου, που πήρε αυτή την απόφαση», πρόσθεσε με νόημα ο Νάσος Ηλιόπουλος. ΝΔ: «Fake news του ΣΥΡΙΖΑ» τα περί μάσκας Να σημειωθεί ότι η ΝΔ, με ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε ως «fake news» τους ισχυρισμούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα της μάσκας, τονίζοντας πως «ουδέποτε ζήτησε κανείς από τους πολίτες να πετάξουν τις μάσκες. Αντίθετα, το μόνο που άλλαξε ως προς τη χρήση μάσκας αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τη μη υποχρεωτική χρήση της σε εξωτερικούς χώρους, όπου δεν υπάρχει συγχρωτισμός». Η Πειραιώς υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η μάσκα «δεν σταμάτησε ποτέ να είναι υποχρεωτική σε εξωτερικούς χώρους με συγχρωτισμό, καθώς και σε όλους τους εσωτερικούς χώρους» και προσέθεσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση «ελήφθη κατόπιν εισήγησης της ίδιας της επιτροπής των ειδικών».