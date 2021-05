Συνεχίζει να φλέγεται η Μέση Ανατολή, με τα θύματα να αυξάνονται και το διεθνή παράγοντα να προσφεύγει σε επικλήσεις για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να φαίνεται αυτήν τη στιγμή εφικτό.

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τη Γάζα από αέρος με τον αριθμό των νεκρών Παλαιστινίων να αυξάνεται διαρκώς. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές υπάρχουν 56 νεκροί, ανάμεσά τους 14 παιδιά και πάνω από 300 τραυματίες.

Το νοσοκομείο της Γάζας έχει ξεπεράσει τα όριά του, καθώς τελειώνουν τα ούτως ή άλλως λιγοστά φάρμακα και ιατροφαρμακευτικό υλικό.

Όπως ανακοίνωσε η Χαμάς που ελέγχει την Λωρίδα της Γάζας, ο διοικητής της πόλης είναι νεκρός από τους βομβαρδισμούς.

Ακόμα ένα 14ώροφο κτίριο κατέρρευσε σήμερα από τους βομβαρδισμούς. Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά πολυώροφο κτίριο που καταστρέφεται από τους βομβαρδισμούς. Εκεί στεγαζόταν παλαιστινιακά ΜΜΕ, όπως ο τηλεοπτικός σταθμός, Al-Aqsa.

Η Youmna Al Sayed δημοσιογράφος στη Γάζα ανέφερε στο AlJazzera: «Η στόχευση σε ένα τέτοιο κτίριο που υπάρχουν γραφεία μέσων ενημέρωσης είναι ένα σαφές μήνυμα από την ισραηλινή κατοχή ότι δεν θέλει κανένα μέσο να πει την αλήθεια για το τι συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας: τις τρελές αεροπορικές επιδρομές που γίνονται κάθε στιγμή. Τη δολοφονία και τη στόχευση αμάχων κατοικιών και διαμερισμάτων».

Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ότι προχώρησε σε νέα εκτόξευση 130 ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς το έδαφος του Ισραήλ, σε απάντηση σε ισραηλινές επιδρομές που σκότωσαν διοικητές της ένοπλης ισλαμιστικής οργάνωσης και κατέστρεψαν ένα ακόμη κτίριο στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς εκτόξευσε πυραύλους ενάντια σε τρεις πόλεις του Ισραήλ «σε απάντηση στην επιδρομή στο κτίριο Αλ Σορούκ και στο θάνατο μιας ομάδας ηγετών», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Σειρήνες της αεράμυνας, που προειδοποιούν για εισερχόμενες ρουκέτες, ήχησαν στο Τελ Αβίβ, σημείωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν κηρύξει την πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ από χθες το βράδυ οι σειρήνες ηχούν διαρκώς.

Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν 7 νεκρούς, ανάμεσά τους 2 παιδιά, και 100 τραυματίες.

Το Ισραήλ αναφέρει πως έχει δεχτεί τουλάχιστον 1.000 ρουκέτες.

Millions of Israelis are under heavy rocket fire by Hamas from #Gaza this evening.

Israel has every right to protect its citizens from Hamas’ barbaric terroriam.

👇direct rocket hit in the city of Holon

pic.twitter.com/Vb1reYi4M6

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 11, 2021