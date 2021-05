Ολυμπιακός: Τα συγχαρητήρια των Ερυθρόλευκων προς τον Μαρτίνς για τους 100 αγώνες του

Ακόμη ένα επίτευμα για τον Πέδρο Μαρτίνς.

Με τη χθεσινή του παρουσία στον πάγκο του Ολυμπιακού κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, ο «προφέσορ» έφθασε τα 100 παιχνίδια σε επίπεδο Super League με τους Ερυθρόλευκους και έγραψε ακόμη ένα σημαντικό ρεκόρ στην καριέρα του με την ομάδα του Πειραιά.

Τέταρτος 100άρης στον Ολυμπιακό ο Μαρτίνς

Ο Πέδρο Μάρτινς έγινε ο τέταρτος προπονητής στην ιστορία που φθάνει τους 100 αγώνες Α’ Εθνικής/Super League στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νικών μεταξύ όλων των προπονητών με… διαφορά δεκαδικών από τον Ντούσαν Μπάγεβιτς.

Εκτός από τους 100 αγώνες πρωταθλήματος, ο Πέδρο Μαρτίνς έχει ακόμα με τον Ολυμπιακό 20 αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας, 20 αγώνες Champions League και 20 αγώνες Europa League.

Στη θητεία του στον Ολυμπιακό ο Πορτογάλος έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο, ενώ διεκδικεί και το φετινό στον τελικό με τον ΠΑΟΚ.

Οι προπονητές του Ολυμπιακού με τα περισσότερα ματς πρωταθλήματος

(αναφέρονται και οι νίκες και το ποσοστό νικών τους)

Ντούσαν Μπάγεβιτς: 138 αγώνες – 107 νίκες (77,5%)

Τάκης Λεμονής: 107 αγώνες – 77 νίκες (72,9%)

Λάκης Πετρόπουλος: 107 αγώνες – 72 νίκες (67,3%)

Πέδρο Μαρτίνς: 100 αγώνες – 78 νίκες (78,0%)

Ερνέστο Βαλβέρδε: 90 αγώνες – 69 νίκες (76,7%)

Οι πορτογάλοι προπονητές με τα περισσότερα ματς πρωταθλήματος

Φερνάντο Σάντος: 191 αγώνες (ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ)

Σεβεριάνο Κορέια: 122 αγώνες (Άρης, Προοδευτική, Απόλλων Καλαμαριάς)

Πέδρο Μαρτίνς: 100 αγώνες (Ολυμπιακός)

Ζεσουάλδο Φερέιρα: 71 αγώνες (Παναθηναϊκός)

Σα Πίντο: 54 αγώνες (ΟΦΗ, Ατρόμητος)

Μάλιστα, μέσω ανάρτησης στα social media η ερυθρόλευκη ΠΑΕ έστειλε το δικό της συγχαρητήριο μήνυμα στον πορτογάλο τεχνικό γι’ αυτό το σπουδαίο επίτευγμα:

Τα 1️⃣0️⃣0️⃣ ματς πρωταθλήματος στον πάγκο του Θρύλου συμπλήρωσε ο Πέδρο Μαρτίνς! Ποιο ματς σας έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη; / @CoachPMartins reaches 100 matches in charge of the Legend! Which match is etched on your memory?#Olympiacos #slgr #ElProfesor #Martins #Portugal pic.twitter.com/lRtOosJ82G

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) May 10, 2021