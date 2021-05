Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή εάν λέγαμε ότι το μείζον θέμα που απασχολεί αυτή την μεταπασχαλινή περίοδο το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι αυτό της δημιουργίας όσο πιο γρήγορα γίνεται ενός τείχους ανοσίας. Οι συσκέψεις είναι συνεχείς, χωρίς ανάπαυλα ακόμη και στη διάρκεια του Πάσχα και αυτό που μπαίνει στην ατζέντα των κυβερνητικών αλλά και των ειδικών είναι ανάμεσα στα πως θα ανταμειφθούν όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο. Στόχος; Να ενθαρρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερους να εμβολιασθούν. Προτείνονται όπως μαθαίνω, σε πρώτη φάση δύο τρόποι: Ο πρώτος είναι να μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς μάσκα και στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς χώρους. Και ο δεύτερος να μπορούν να ταξιδεύουν. Στο ερώτημα πώς θα εντοπίζονται αυτοί που έχουν εμβολιασθεί και έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, την απάντηση δίνει ένας από τους πλέον στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού: «Με το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επιδεικνύουν».

Το έτερο ερώτημα, ίσως πιο σημαντικό και από το πρώτο, είναι πότε θα γίνει αυτό; Πότε δηλαδή θα δοθούν αυτά τα προνόμια και πότε θα υπάρξει το πολυαναμενόμενο τείχος ανοσίας; Η απάντηση είναι απλή. Μόλις υπάρξουν διαθέσιμα εμβόλια για τον πληθυσμό, ώστε να μην υπάρχει καμία δικαιολογία του τύπου ότι «ήθελα να εμβολιασθώ αλλά δεν υπήρχαν τα εμβόλια».

Πού βρισκόμαστε σήμερα; Έως την Δευτέρα του Πάσχα (3/5) είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 3.136.791 εμβολιασμοί. Την 1η δόση είχαν κάνει τουλάχιστον 2.191.460 πολίτες, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσουμε στο ορόσημο του 1 εκατομμυρίου πολιτών που τους έχουν χορηγηθεί και οι δόσεις των εμβολίων (τώρα είμαστε στους 945.331). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης έως τα μέσα καλοκαιριού θα έχει εμβολιασθεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Η αισιοδοξία αυτή, μου λένε πηγάζει και από το γεγονός ότι αναμένονται τα εμβόλια της Johnson & Johnson, τα οποία θα είναι μονοδοσικά με συνέπεια όσοι εμβολιάζονται ξεμπερδεύουν αμέσως με το εμβολιασμό. Ήδη ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας με μια ηλικιωμένη που τον επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου της είπε ότι «νομίζω πως βρισκόμαστε στο τέλος της περιπέτειας».

***

Το άνοιγμα των σχολείων και τα εκατομμύρια των self- test

Έτερο μείζον ζήτημα που απασχολεί το κυβερνητικό επιτελείο είναι αυτό του ανοίγματος των σχολείων. Μαθαίνω ότι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των μαθημάτων, δηλαδή την Κυριακή θα γίνουν self-test σε μαθητές, εκπαιδευτικό, αλλά και διοικητικό προσωπικό . Ήδη από σήμερα τα self- test θα βρίσκονται στα φαρμακεία. Στις 14 Μαΐου θα επιτραπούν οι τοπικές μετακινήσεις, δηλαδή την ίδια ημέρα με την έναρξη της άφιξης τουριστών. Ένα ιδιαίτερο θέμα που απασχολεί τις κυβερνητικές συσκέψεις, είναι η προμήθεια των self -test. Εάν ισχύουν αυτά που διαρρέονται από διάφορες κυβερνητικές πηγές είναι ότι θα χρειαστούν περίπου 4 εκατ. self- test στις αμέσως επόμενες ημέρες. Τα περισσότερα μάλλον, όπως μαθαίνω, θα τα προμηθευτούμε από την Κίνα.

***

Τα αποτέλεσμα του εορτασμού του Πάσχα

Το κυβερνητικό επιτελείο περιμένει ωστόσο με αγωνία τα αποτελέσματα του εορτασμού του Πάσχα και του ανοίγματος της εστίασης. Ναι, μεν την Τρίτη έχουν καταγραφεί 1.387 νέα κρούσματα κορωνοϊού και 81 θάνατοι, καθώς και 783 διασωληνωμένοι ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, αλλά τα τεστ που έγιναν δεν ήταν πολλά ήταν 21.511 και η θετικότητα ανήλθε 6,45%. Τι σημαίνει αυτό; Στις αργίες τα περισσότερα τεστ που γίνονται, γίνονται από συνανθρώπους μας που υποψιάζονται ότι μπορούν να έχουν κολλήσει την covid-19. Δεν γίνονται δηλαδή τυχαία τεστ όπως τις άλλες μέρες που δεν είναι αργία.

***

Η Πρωτομαγιά της 6ης Μαΐου του ΣΥΡΙΖΑ

Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιθανόν βγει στους δρόμους την Πέμπτη, σύμφωνα με το πρόγραμμα που κατάρτισε για την Πρωτομαγιά η Κουμουνδούρου. Ο Αλέξης Τσίπρας στηρίζει πολλές ελπίδες για ανάκαμψη στις εκδηλώσεις της 6ης Μαΐου για την Πρωτομαγιά. Γιατί όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε εκδηλώσεις την Τρίτη όπως οι υπόλοιποι, αλλά θα τιμήσει την Πρωτομαγιά την Πέμπτη; Και θα βγάλει στο δρόμο τα στελέχη του για να εξηγούν πόσο αντεργατικό είναι το νομοσχέδιο για την Εργασία; Επειδή θέλουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και σχεδόν σύσσωμη η ΚΟ να μοιράζουν φυλλάδια, με τις θέσεις του κόμματος παντού. Την Πέμπτη επιθυμούν, όπως λένε, να ξεκινήσει η «μάχη των μαχών», όπως χαρακτηρίζουν την κινητοποίηση. «Μάχη» για να μην περάσει το νομοσχέδιο του Κωστή Χατζηδάκη. Αλλά μην νομίζετε ότι η 6η Μαΐου είναι μια τυχαία ημερομηνία για τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά για τον κ. Τσίπρα. Στις εκλογές στις 6 Μαΐου του 2012 το τότε μικρό κόμμα (του 3%) της Αριστεράς κατάφερε να αναδειχθεί σε αξιωματική αντιπολίτευση. Τη συνέχεια την ξέρετε. Αλλά να ξέρετε επίσης ότι την ίδια ημέρα έχει συγκέντρωση και το ΚΚΕ που μάλλον, όπως προβλέπω θα «καπελώσει» πολλές από τις εκδηλώσεις της πρωτομαγιάς του ΣΥΡΙΖΑ.

***

Πότε θα ζητήσει εκλογές ο κ. Τσίπρας

Ρώτησα ευθέως στενό συνεργάτη του κ. Τσίπρα, πότε σκοπεύουν στον ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσουν εκλογές. Η απάντηση που μου έδωσε είναι ότι «όσο διαρκεί η πανδημία δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε εκλογές. Με 100 νεκρούς την ημέρα δεν ζητάς εκλογές». Αυτό μου είπε, αυτό σας μετέφερα. Αλλά μου είπε και κάτι άλλο. Ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει έως το τέλος στην προανακριτική τον Νίκο Παππά.: «Ήταν το Νο2 στο κόμμα και δεν πρόκειται να τον αφήσουμε μόνο», μου είπε. Σημείωσε ωστόσο ότι διαφορετική είναι η περίπτωση του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου (που σήμερα δεν έχει καμία επαφή με τον ΣΥΡΙΖΑ) και διαφορετική η περίπτωση του Νίκου Παππά για το σκάνδαλο με τις τηλεοπτικές άδειες.

***

Η Πρόεδρος και ο Καραϊσκάκης

Στη γενέτειρα του Γεώργιου Καραϊσκάκη, το Μαυρομάτι του Δήμου Μουζακίου Καρδίτσας, θα βρεθεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για να παραστεί στις εκδηλώσεις προς τιμή του Καρδιτσιώτη ήρωα του 1821. Ο εφετινός εορτασμός (που γίνεται κάθε χρόνο αμέσως μετά το Πάσχα) αναμένεται να είναι ξεχωριστός, αλλά λόγω πανδημίας οι εκδηλώσεις θα περιοριστούν για μια μέρα μόνον. Θα γίνει δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Τιμόθεου, επιμνημόσυνη δέηση στο άγαλμα του Καραϊσκάκη, κατάθεση στεφάνου από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πανηγυρική ομιλία και εν συνεχεία ο Δήμαρχος Μουζακίου θα ανακηρύξει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας επίτιμο δημότη.

***

Τα Κόκκινα Βέλη στην Ελλάδα

Με όλη αυτή την παρέλαση των σύγχρονων μαχητικών που πήραν μέρος στην άσκηση «Ηνίοχος», ξεχάσαμε μία μοίρα αεροσκαφών που αποστολή τους είναι αποκλειστικά οι επιδείξεις. Πρόκειται για τη φημισμένα Red Arrows (Κόκκινα Βέλη) της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) που βρίσκονται από τις 15 Απριλίου στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Τανάγρα, και θα παραμείνουν εκεί για πέντε εβδομάδες. Ειδικότερα, στην 114 ΠΜ φιλοξενούνται 11 αεροσκάφη BAE Systems Hawk T1 και 100 άτομα προσωπικό μεταξύ των οποίων χειριστές, μηχανικοί αεροσκαφών καθώς και λοιπό προσωπικό υποστήριξης εδάφους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πιλότοι των «RED ARROWS» διαθέτουν προηγούμενη πτητική εμπειρία άνω των 1500 ωρών πτήσης σε μαχητικά αεροσκάφη διαφόρων τύπων της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας όπως Tornado, Typhoon και Harrier. Κάποια στιγμή αναμένεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα και το αεροπλανοφόρο «Βασίλισσα Ελισάβετ», η ναυαρχίδα του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, που θα πραγματοποιήσει εθιμοτυπική επίσκεψη στην χώρα μας.

***

Ο πιο διάσημος χωρισμός του 2021

Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς και η Μελίντα Γκέιτς, ανακοίνωσαν αιφνιδίως από κοινού το τέλος του γάμου τους μετά από 27 ολόκληρα χρόνια κοινής πορείας και τρία παιδιά. Ίσως αυτή να ήταν η είδηση της χθεσινής ημέρας παγκοσμίως. Ειδικά για το πώς παντρεύτηκαν είχαν μιλήσει στη σειρά του Netflix «Inside Bill’s Brain» το 2019. Ο Μπιλ Γκέιτς έβλεπε πάντα πολύ σοβαρά το ζήτημα του γάμου. Γι’ αυτό και, προτού κάνει το μεγάλο βήμα πριν από περίπου 3 δεκαετίες, έκρινε σκόπιμο να φτιάξει μια λίστα με τα υπέρ και τα κατά του έγγαμου βίου σε έναν πίνακα με μαρκαδόρο. Δεν το αποφάσιζε βλέπετε. Η 56χρονη Μελίντα γελούσε περιγράφοντας πώς μπήκε ξαφνικά σε ένα δωμάτιο και αντίκρισε τον Μπιλ να φτιάχνει τη λίστα, εξηγώντας ότι «έπρεπε να πάρει μια απόφαση» για το αν η σχέση τους έπρεπε να περάσει στο επόμενο στάδιο. «Ο γάμος ήταν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για εμένα», σημείωνε ο Μπιλ Γκέιτς στο ντοκιμαντέρ. Η Μελίντα είχε προσληφθεί στην Microsoft to 1987 και κατάφερε να κλέψει την καρδιά του Γκέιτς μέσα από το κοινό ενδιαφέρον τους για τους γρίφους, και αφού τον νίκησε σε ένα παιχνίδι που είχε να κάνει με τα μαθηματικά.

***

Η επένδυση της Microsoft στην Αττική

Η αλήθεια είναι ότι με την είδηση του χωρισμού του ζεύγους Γκέιτς, μου ήρθε αμέσως στο μυαλό η επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα, ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία κόμβου Data Cenrer στην Αττική. Έτσι απευθύνθηκα στον οικονομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη για να μου πει τι συμβαίνει ή εάν επηρεάζει ο χωρισμός του ζεύγους το μέλλον της επένδυσης. Ο κ. Πατέλης ήταν κατηγορηματικός λέγοντας πως ουδόλως την επηρεάζει, άλλωστε, μου είπε, ο κ. Γκέιτς αποχώρησε προ πολλού. Απλώς υπενθυμίζω ότι με τη προστιθέμενη αξία η επένδυση φθάνει το 1δισ. ευρώ και όταν ολοκληρωθεί θα είναι από τα πρώτα κέντρα δεδομένων στην Ευρώπη, είτε ο Μπίλ Γκέιτς ξαναπαντρευτεί είτε όχι. (Λέμε τώρα).