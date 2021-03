Δεκατρία χρόνια ζωής κλείνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας, που θα διεξαχθεί διαδικτυακά από τις 27 Μαρτίου ως τις 7 Απριλίου με δεκάδες ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο να πλαισιώνουν τα τμήματά του. Μάλιστα, η προκριματική επιτροπή της φετινής διοργάνωσης χρειάστηκε να επιλέξει τις ταινίες που θα προβληθούν μέσα από ένα σύνολο 308 συμμετοχών από όλο τον κόσμο. Στην τελική ευθεία του διαγωνισμού υπάρχουν 34 ελληνικές και 40 διεθνείς μικρού μήκους ταινίες, καθώς και 25 μικρού μήκους animation.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Εθνικού και του Διεθνούς διαγωνιστικού προγράμματος, όπου θα απονεμηθούν από τρία βραβεία καλύτερης ταινίας, είναι η Τζίνα Πετροπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου και παραγωγός. Μέλη της επιτροπής οι Γιώργος Γεωργακόπουλος (σκηνοθέτης – «Ιφιγένεια, όχι άλλα δάκρυα»), Μαρίνα Τσικλητήρα (δημοσιογράφος – κριτικός κινηματογράφου), Άκυ Μητσούλη (σκηνοθέτρια) και Ρόμπυ Εκσιέλ (δημοσιογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΦΚΛ).

Σε ότι αφορά την κριτική επιτροπή του τμήματος Animation είναι τριμελής με πρόεδρο τον βραβευμένος σκηνοθέτη Αντώνη Ντούσια («Αίνιγμα», «Βίαιη εξίσωση»). Τα υπόλοιπα δύο μέλη είναι η εικαστικός Ιφιγένεια Σδούκου και ο φιλόλογος και θεωρητικός του κινηματογράφου Βαγγέλης Ρεμπάπης.

Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί onine λόγω της πανδημίας αλλά έχει προβλέψει και μια δια ζώσης παρουσίαση των βραβευμένων φιλμ, με ειδικές προβολές που προγραμματίζονται για το Φθινόπωρο του 2021 (οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν εν καιρώ). Επίσης διαδικτυακά, θα παρουσιαστεί το ειδικό αφιέρωμα της 13ης έκδοσης με τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση στη Θεσσαλία», ενώ έχει προγραμματιστεί σχετική θεματική ημερίδα που θα λάβει χώρα με φυσικό τρόπο, στο πλαίσιο των διά ζώσης εκδηλώσεων του επόμενου φθινοπώρου.

Η πολυποίκιλη επετειακή ενότητα, που εντάσσεται στον γενικό εορτασμό για τα 200 χρόνια της ελληνικής επανάστασης Ελλάδα 2021 και θα συνδυάζει την ιστορική έρευνα και το εθνολογικό στοιχείο με την καλλιτεχνική έκφραση, θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοιχεία και μαρτυρίες της εποχής, σύντομα βίντεο με συνεντεύξεις και διαδικτυακές ομιλίες από ιστορικούς και μελετητές, ζωγραφικές και ενδυματολογικές διαλέξεις, όπως και μια καθαρά κινηματογραφική ενότητα πάνω στην αντιμετώπιση του εμβληματικού αγώνα του 1821 από το σινεμά και την τηλεόραση.

Η παρακολούθηση όλων των διαδικτυακών ή δια ζώσης εκδηλώσεων είναι ελεύθερη για το κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες: iffl.gr

Δείτε παρακάτω τις διαγωνιζόμενες ταινίες:

Ελληνικό Διαγωνιστικό

Arrows του Νίκου Βίττη

Badland του Χρήστου Πυθαρά

Dakar του Στέλιου Μωραϊτίδη

Hansel της Βίβιαν Παπαγεωργίου

Happy της Γιούλης Αναστασοπούλου

Madonna F64.0 του Σταύρου Μαρκουλάκη

The mouse story του Μιλτιάδη Χριστίδη

Pola της Ναταλίας Λαμπροπούλου

Politically correct του Δημήτρη Φίλη

Take it and end it του Κυρηναίου Παπαδημάτου

Tomorrow is a long time του Ιωάννη Πλα

Wreathless του Τζορτζ Σέφερ

Ανάπαυσις του Δημήτρη Παπαγιαννόπουλου

Το βάζο του Κυριάκου Ρόντση

Το βάρος της θάλασσας του Κωστή Αλεβίζου

Βιολέτα του Φοίβου Ήμελλου

Για τον έναν θεατή μου της Μαρίας Έλενας Μητροδήμα

Η γραμμή του Λουκά Αγέλαστου

Δυο σταγόνες νερό της Σπυριδούλας Γούσκου

Έκδυσις του Παύλου Σιφάκη

Εν Σκύρω του Άρη Παυλίδη

Ηρώ/he.ro:/ του Αλέξη Κούκια-Παντελή

Η ηχώ της αιωνιότητας του Γεράσιμου Παπαχρηστόπουλου

Καρτ ποστάλ από το Ελληνικό της Αφροδίτης Κατερινοπούλου

Μαμά του Δημήτρη Ζούρα

Μια μέρα ακόμα των Λουκά Γρέβη και Ελευθερίας Τσεκούρα

Μοσχαράκι κοκκινιστό του Νίκου Καλλιπολίτη

Πάμε για μπύρες του Χάρη Γιουλάτου

Πρώτος έρωτας του Χάρη Ραφτόγιαννη

Συν είδηση της Ακριβής Κόλλια

Το ταξίδι του Οδυσσέα – Η τέχνη της μνήμης του Μαρίνου Σκλαβουνάκη

Τοπίο με καλύβα και δάσος του Ηλία Ντούλη

Τρία βήματα του Βασίλη Δημόπουλου

Φυσικά του Δημήτρη Στασινόπουλου

Διεθνές Διαγωνιστικό

Among humans της Caren Wuhrer (Γερμανία)

The angel of history του Eric Esser (Γερμανία)

Bajo la palmera του Pau Bacardit (Ισπανία)

Baring Iran του Jordan Woodgate (Ηνωμένο Βασίλειο)

Belle etoile της Valerie Leroy (Γαλλία)

Black box του Can Deniz Atici (Τουρκία)

Climate change της Yasemin Demirci (Νορβηγία)

Coal του Resat Fuat Cam (Τουρκία)

Cone του Sebastien Auger (Γαλλία)

Dogs bark του Sergio Serrano (Ισπανία)

Do you like poetry του Eduardo Mattos (Βραζιλία)

A dream that a fool saw του Burak Citanak (Τουρκία)

Fairyocious του Fabien Ara (Γαλλία)

From Matti with love του Jarno Lindemark (Φινλανδία)

God exists του Antonio Benedetto (Ιταλία)

Ishtar της Armine Vosganian (Ρουμανία)

The kid and the octopus του Nils Bouvyer (Γαλλία)

Kosher του Gideon Imagor (Ισραήλ)

Land of districts του Andreas Gruetzner (Γερμανία)

May god be with you του Gianluca Magniasciutti (Ιταλία)

Moondrops του Yoram Ever-Hadani (Ισραήλ)

My mom is not the best one της Irina Sadchikova (Ρωσία)

Night on fire των Martin Kuba, Eva Josefikova (Τσεχία)

90% του Jerry Hoffmann (Γερμανία)

Nisciuno του Alessandro Riccardi (Ιταλία)

Now Daphne του Johann G. Louis (Γαλλία)

The pain του Bulut Kirbas (Τουρκία)

Pile poil των Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller (Γαλλία)

Pilgrims των Farnoosh Samadi, Ali Asgari (Τουρκία)

Polvotron 500 της Silvia Conesa (Ισπανία)

Rap night του Salvatore Lista (Γαλλία)

Ruleta του Berry Espinosa (Ισπανία)

Shhh του Jonathan Mordechay (Ισραήλ)

The smell of coffee του Nishok (Σιγκαπούρη)

Smoky mountain του Albert Oriol (Γαλλία)

Stain της Maryam Ghiasi (Ιράν)

The thousand and one nights του Mahsum Taskin (Τουρκία)

Vortex των Kristell Chenut, Vincent Lacrocq (Γαλλία)

Wild seasons της Nathalie Giraud (Γαλλία)

Young, but it will pass της Nastya Feschuk (Ουκρανία)

Animation

Apfelmus του Alexander Gratzer (Αυστρία)

Aurora της Maryia Lemiasheuskaya (Λευκορωσία)

De berde του Star Bazancir (Σουηδία)

The boy and the mountain των Santiago Aguilera, Gabriel Monreal (Χιλή)

Butterfly του Noel Clarke (Ηνωμένο Βασίλειο)

Close encounters της Katcat Studio (Ηνωμένο Βασίλειο)

The day after C του Πέτρου Νιαμονιτάκη (Ελλάδα)

Faced της Dayound Hwang (ΗΠΑ)

The fourfold της Alisi Telengut (Καναδάς)

Grand adventure railroad του Hsiao-Shan Huang (Ταϊβάν)

Hit and Run της Hannah Brewerton (Ηνωμένο Βασίλειο)

In my particular case του Chico Jofilsan (Ουρουγουάη)

Lairs της Emma Penaz Eisner (ΗΠΑ)

lot του Marcus Kliewer (Καναδάς)

Lovid-19 των Alfonso Pontillo, Alessandro Bottone (Ιταλία)

Marianna’s dive του Gianfrancesco Lacono (Ιταλία)

Om της Gabriela Fernandez (Αργεντινή)

The parrot lady του Μιχάλη Καλοπαίδι (Κύπρος)

A pet της Nastimir Tzatchev (Βουλγαρία)

The red string της Alexandra Fuscas (Ρουμανία)

RenaiDance των Zhike Yang, Wenjie Wu, Han Chen Chang (ΗΠΑ)

Sad beauty του Arjan Brentjes (Ολλανδία)

Season της Giovanna Lopalco (Γαλλία)

Times of plenty του Claudio Costa (Ιταλία)

The tree has been planted της Irene Blei (Αργεντινή)