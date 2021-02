Σαλάχ : Θα πολεμήσουμε ως πρωταθλητές μέχρι το τέλος

Η Λίβερπουλ διανύει μια πάρα πολύ κακή αγωνιστική περίοδο καθώς μετρά συνεχόμενες ήττες από τους αντιπάλους της και βλέπει το όνειρο του back to back να απομακρύνεται για τα καλά.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους των κόκκινων, αναφέροντας πως όλοι θα πολεμήσουν σαν πρωταθλητές μέχρι το τέλος.

Το μήνυμα του Μοχάμεντ Σαλάχ:

«Είναι μία δύσκολη περίοδος για πολλούς λόγους. Είμαστε πρωταθλητές και θα πολεμήσουμε ως πρωταθλητές μέχρι το τέλος. Δεν θα επιτρέψουμε αυτή η σεζόν να χαρακτηριστεί από τα πρόσφατα αποτελέσματα που είχαμε. Αυτή είναι η υπόσχεση μου σε όλους εσάς».

It’s been a tough period for many reasons. We are champions and we will fight like champions, until the very end. We will not allow this season to be defined by the recent results we’ve had. That is my promise to all of you. pic.twitter.com/gqITQfp1ua

— Mohamed Salah (@MoSalah) February 14, 2021