Σίλια Κριθαριώτη : Διθυραμβικές κριτικές για την νέα συλλογή Couture Red for Hope Xmas 2020

O οίκος CELIA KRITHARIOTI παρουσιάζει την νέα του συλλογή «Celia Kritharioti Couture Red for Hope Xmas 2020 Collection» στην εβδομάδα μόδας. Φέτος η διεθνής σχεδιάστρια ενώνει την δυνάμεις της με τους άλλους Έλληνες σχεδιαστές και ενισχύει την Athens Xclusive Designers Week, που πραγματοποιείται διαδικτυακά αυτές τις ημέρες.

«Η επιθυμία της γυναίκας να αισθάνεται όμορφη και θελκτική δεν σταματά»

«Μπορεί η Υψηλή Ραπτική σε μια περίοδο αλλεπάλληλων lockdown να μην είναι επίκαιρη αλλά η επιθυμία των γυναικών να έχουν ρούχα μοναδικά και φτιαγμένα αποκλειστικά για εκείνες είναι πολύ έντονη. Στην περίοδο του lockdown δεν δεχόμαστε πελάτες στο ατελιέ, έχουμε όμως την τύχη να κάνουμε private viewings σε διάφορα μέρη του πλανήτη, όπως για παράδειγμα τον επόμενο μήνα που θα επισκεφτούμε το Ντουμπάι. Αν ανατρέξεις στην ιστορία, πάντα σε μεγάλες κρίσεις, σε πολέμους ή πανδημίες, η επιθυμία της γυναίκας να αισθάνεται όμορφη και θελκτική δεν σταματά. Η υγεία είναι πάνω απ΄ όλα όπως και η δημιουργικότητα – κομμάτι της ψυχικής υγείας και του βιοπορισμού, για εκατομμύρια ανθρώπους. Η εποχή ορίζει τον ρυθμό: Φέτος διευρύναμε ακόμη περισσότερο τη σειρά 5226 με leisure wear τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας και μπορείς να τα αποκτήσεις online. Αναζητάμε νέες αγορές, παρακολουθούμε κάθε στιγμή τι συμβαίνει στον κόσμο. Γιατί η βιομηχανία της μόδας είναι παγκόσμια και μας αφορά όλους», είχε εξομολογηθεί στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.

Η νέα συλλογή γεμάτη πάθος

Η Σίλια Κριθαριώτη σημείωσε στο Instagram: «Red is love, inspiration, passion, seduction, a commitment and an attitude: Βe red in grey world. Getting ready for a new Collection». (Το κόκκινο είναι αγάπη, έμπνευση, πάθος, αποπλάνηση, αφοσίωση και στάση ζωής: Να είσαι κόκκινος σε ένα γκρίζο κόσμο. Ετοιμαστείτε για μια νέα συλλογή). Η νέα κολεξιόν ήταν γεγονός…..

Η collection υψηλής ραπτικής φέρει τον τίτλο «Red for Hope» και προβλήθηκε στα πλαίσια της Athens Xclusive Designers Week, ενώ μια μέρα νωρίτερα η συλλογή prêt a porter 5226 Celia Kritharioti «Ready To Wear – Golden Hall» . Την επιμέλεια των video ανέλαβε ο αγαπημένος της φωτογράφος και σταθερός συνεργάτης του οίκου Κώστας Αυγούλης ενώ τα μαλλιά επιμελήθηκε ο Panos Papandrianos και το make up έγινε υπό τις οδηγίες του μαέστρου τους είδους, Πέτρου Πετρόχειλου.

Πρωταγωνιστούν επτά μοντέλα μεταξύ των οποίων και τρία διάσημα top models όπως η Yumi Lamber, Ros Georgiou και Εmmy Rappe.

Ποια είναι η έμπνευση πίσω από τις ξεχωριστές δημιουργίες;

«Έμπνευση αποτελεί κάθε γυναίκα που σέβεται κι αγαπά το σώμα και τη θηλυκότητά της. Στιλάτη είναι κάθε γυναίκα που αγαπά τις ατέλειες της, όπως όλες έχουμε, και γνωρίζει πώς μπορεί να τις μετατρέψει σε προσόν. Που αγκαλιάζει τις τάσεις της μόδας και τις εναρμονίζει στο προσωπικό της στυλ», δήλωσε η σχεδιάστρια.

Δείτε το βίντεο της συλλογής