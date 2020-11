Λίγη μόλις ώρα μετά την ανάρτηση του στο Twitter στην οποία «αναγνώριζε» την νίκη του Τζο Μπάιντεν, χωρίς όμως να τον κατονομάζει, ο Ντόναλντ Τραμπ τα γυρίζει.

Φυσικά, μέσα από το αγαπημένο του Μέσο, το Twitter, τονίζει ότι δεν παραδέχεται τίποτα…

«Κέρδισε μόνο στα μάτια των ψευδών μέσων ενημέρωσης. Δεν παραδέχομαι τίποτα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη» υπογραμμίζει!

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Καταγγέλλει νοθεία

Nωρίτερα ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε την ήττα τους στις εκλογές, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τον Τζο Μπάιντεν, αλλά και επιμένοντας ότι έγινε νοθεία.

«Κέρδισε επειδή οι εκλογές ήταν “νοθευμένες”. Δεν επιτρέπονταν παρατηρητές, η ψηφοφορία ανατέθηκε σε μια ιδιωτική εταιρεία των ακραίων αριστερών, Dominion, με κακή φήμη και εξοπλισμό που δεν μπορούσε καν να πληροί τις προϋποθέσεις για το Τέξας (το οποίο κέρδισα με μεγάλη διαφορά!), τα ψεύτικα και σιωπηλά ΜΜΕ και πολλά άλλα!», έγραψε συγκεκριμένα ο Τραμπ.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Προς θριαμβευτική νίκη ο Μπάιντεν

Σημειώνεται πως την Παρασκευή ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, επικράτησε -σύμφωνα με την Edison Research- σε ακόμη μια πολιτεία κλειδί, την Αριζόνα, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που μοιάζει ολοένα πιο απίθανο να μπορέσει να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ακόμα κατακτά τη νίκη και στη Τζόρτζια, των 16 εκλεκτόρων.

Η νίκη του Μπάιντεν σε αυτές τις δύο πολιτείες, του εξασφαλίζουν 306 εκλέκτορες, πολύ περισσότερους από τους 270 που χρειαζόταν.

Κερδίζει επίσης καθαρά τη λαϊκή ψήφο, με διαφορά σχεδόν 5 εκατομμυρίων ψήφων, ή 3,4%.

Το… πιστεύουν ακόμα οι οπαδοί του

Υπενθυμίζεται, ότι λίγες ώρες νωρίτερα χιλιάδες οπαδοί του ανταποκρινόμενοι στο προσκλητήριο κυρίως ακροδεξιών οργανώσεων, καταγγέλλοντας την «κλοπή», όπως λένε, στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, παρά την απουσία αποδεικτικών στοιχείων.

Φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο για να πάει να παίξει γκολφ, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος ακόμη δεν έχει αποδεχτεί τη νίκη του Τζο Μπάιντεν, μπόρεσε να δει πολλές εκατοντάδες ανθρώπους που είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται στο κέντρο της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας. Η προεδρική αυτοκινητοπομπή πέρασε μπροστά από τη Φρίντομ Πλάζα, όπου οι διαδηλωτές φώναζαν με ενθουσιασμό «Άλλα τέσσερα χρόνια» και «ΗΠΑ, ΗΠΑ». Κάποιοι από αυτούς κρατούσαν σημαίες με το σύνθημα «Τραμπ 2020» ενώ στα πλακάτ τους είχαν γράψει «Ο καλύτερος πρόεδρος στην ιστορία» ή «Σταματήστε την κλοπή».

Την Παρασκευή, ο Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις «αυθόρμητες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα» και έγραψε στο Twitter ότι ίσως να περνούσε από τη διαδήλωση «για να πει μια καλημέρα».

Πολλές συγκεντρώσεις

Για σήμερα έχουν ανακοινωθεί διάφορες συγκεντρώσεις υπέρ του Τραμπ, με τη στήριξη πολλών προσωπικοτήτων της άκρας δεξιάς, μεταξύ των οποίων είναι και ο Ενρίκε Τάριο, ο ηγέτης της εθνικιστικής οργάνωσης Proud Boys. Περίπου δώδεκα οργανώσεις, όπως οι Million MAGA March και Stop the Steal DC, σκοπεύουν να συμμετάσχουν στις σημερινές κινητοποιήσεις. Αργότερα σήμερα θα πραγματοποιήσουν πορεία μέχρι την έδρα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο Ντάριον Σόμπλιν ταξίδεψε οδικώς από το Οχάιο, μια διαδρομή έξι ωρών, για να καταγγείλει «το κάλπικο σύστημα» και «τη χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης». Ο 26χρονος, που είπε ότι έχασε τη δουλειά του σε ένα εστιατόριο επειδή αρνήθηκε να φορέσει μάσκα, αμφιβάλλει για τη «νομιμότητα» του εκλογικού αποτελέσματος.

Η Μαργκαρίτα Ουρτουμπέι, εκτροφέας αλόγων από τη Φλόριντα, έφτασε μαζί με μια φίλη της, Ουρουγουανή όπως και η ίδια, επειδή πιστεύει ότι ο Τραμπ «κέρδισε με μεγάλη διαφορά» τις εκλογές. «Όλος ο κόσμος το ξέρει. Όμως (ο Τραμπ) είναι κατά των μέσων ενημέρωσης, των τεχνολογικών κολοσσών και η διαφθορά είναι φρικτή», είπε η 49χρονη, δηλώνοντας ότι κάνει «αντίσταση».

DC: Thousands of Trump Supporters continue to descend upon Freedom Plaza chanting “USA” for the “Stop the Steal” March and Rally in support of President @realDonaldTrump pic.twitter.com/ILRDeKfcvu — Drew Hernandez (@livesmattershow) November 14, 2020