Εκατοντάδες επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου απ’ όλο τον κόσμο παρακολούθησαν την απονομή των βραβείων της Αγοράς του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 13 Νοεμβριου.

Βεβαίως, στους παράξενους καιρούς που όλος ο κόσμος βιώνει και με το σύνθημα του 61ου ΦΚΘ «Σινεμά με κάθε τρόπο», η Αγορά, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά (υπό την εποπτεία της υπεύθυνης κυρίας Γιάννας Σαρρή).

Αναλυτικά τα βραβεία

Crossroads Co-Production Forum

Η κριτική επιτροπή του 16ου Crossroads Co-production Forum, αποτελούμενη από τους Αναμαρία Αντότσι, παραγωγό, Tangaj Production (Ρουμανία), Μίλαν Στογιάνοβιτς, παραγωγό, Sense Production (Σερβία), Καταρίνα Τόμκοβα, παραγωγό, σύμβουλο – kaleidoscope, Punkchart films, MIDPOINT Institute (Σλοβακία & Τσεχία) έδωσε το μεγάλο βραβείο post-production (εικόνα και ήχο) από την εταιρία Δύο Τριάντα Πέντε (2|35) «για το εξαιρετικό σκηνοθετικό όραμα ενός εύθραυστου κόσμου που αποτελείται από αισθήσεις της φύσης, τις οποίες βιώνει ένα διεμφυλικό κορίτσι, την ώρα που η οικογένειά της ωριμάζει προς την αποδοχή, για ένα θέμα που θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό» απονέμεται στο 20,000 SPECIES OF BEES (σκηνοθεσία: Estibaliz Urresola, παραγωγή: Lara Izagirre – Gariza Films, Ισπανία). Η ίδια ταινία κέρδισε και το βραβείο του Μεσογειακού Ινστιτούτο Κινηματογράφου Script 2 Film Workshops.

Η κριτική επιτροπή έδωσε επίσης το βραβείο ανάπτυξης σεναρίου 8.000 ευρώ από το CNC (Centre National du Cinéma et de l’ image animée) «για μία συναρπαστική προσωπική ιστορία, η οποία υποστηρίζεται από ένα πειστικό καλλιτεχνικό όραμα και παρουσιάζεται από μία ομάδα δημιουργών με εξαιρετική συνέργεια» στο κινηματογραφικό πρότζεκτ BIRTHDAY Δόθηκε και ένα νέο βραβείο εφέτος, αυτό της Finos Film για τη στήριξη της ελληνικής παραγωγής. Συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ και το κέρδισε μία προκλητική ιστορία που οδηγεί το κοινό σε ένα ταξίδι σε διαφορετικά φιλμικά είδη, ειπωμένη από μία ξεχωριστή κινηματογραφική φωνή, με ένα πολύ προσωπικό και ιδιαίτερο στυλ»: ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠ’ ΤΗ ΜΑΡΓΚΟ (σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Βούλγαρης, Παραγωγή: Ελένη Μπερντέ – LOGLINE, Ελλάδα)

> Επίσης, η επιτροπή αποφάσισε επίσης να δώσει τη διαπίστευση του Producers’ Network του Φεστιβάλ των Καννών 2021 στον παραγωγό Γκιουνές Σεκέρογλου – Hay Film, Τουρκία για το πρότζεκτ KRIEGSAUSGABE σε σενάριο και σκηνοθεσία Ταρίκ Ακτάς, «για ένα συναρπαστικό και απαιτητικό πρότζεκτ με έναν ακόμα πιο απαιτητικό τίτλο!».

Στο ίδιο τμήμα έγιναν και οι εξής βραβεύσεις:

>Το πρότζεκτ TAKOTSUBO (σκηνοθεσία: Miki Polonski, Παραγωγή: Shira Hochman – MINA Films, Συμπαραγωγή: Janja Kralj – Kinoelektron, Ισραήλ | Γαλλία) κέρδιε το ARTE Kino International Prize των 6.000 ευρώ

>Η Initiative Film θα προσφέρει έξι μήνες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη του πρότζεκτ: RETIRO (σκηνοθεσία: Ελίνα Φέσσα, Παραγωγή: Βασίλης Χρυσανθόπουλος -PLAYS2PLACE, Ελλάδα).

>Το βραβείο THESSALONIKI EAVE Marketing Workshop Scholarship επέλεξε τον Δημήτρη Τσακαλέα – Argonauts Productions από το πρότζεκτ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΗΣ ΚΑΡΜΕΝ, (σκηνοθεσία: Ζαχαρίας Μαυροειδής, Ελλάδα) για να συμμετάσχει στο εργαστήρι του 2021.

>Το βραβείο Asterisk* σε υπηρεσίες Packaging και Project Marketing Strategy απονεμήθηκε στο ONCE UPON A TIME IN TRIPOLI (σκηνοθεσία: Abdullah Al-Ghaly, Παραγωγή: Miftah Saeid – Cyrene Productions / Hassala Films, Λιβύη | Αίγυπτος).

=========================================

2 Agora Works in Progress

Η κριτική επιτροπή των Works in Progress της Αγοράς αποτελούνταν από τους Ντόριεν βαν ντε Πας | Υπεύθυνη του New Screen NL, Εκπρόσωπο Eurimages (Ολλανδία), Μίχαελ Στιτς | Υπεύθυνο τμήματος Panorama, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου (Γερμανία), Καρίνα Κόρενμπλουμ |Sales & Acquisitions, Cercamon / Screenbox (ΗΑΕ), Γιώργο Ζώη | σκηνοθέτη και παραγωγό, Squared Square (Ελλάδα). Εντυπωσιασμένη από την ποιότητα και την ποικιλία των έντεκα πρότζεκτ που συμμετείχαν και από τις επαγγελματικές παρουσιάσεις, κατέληξε στα εξής βραβεία:

> Το βραβείο Graal (υπηρεσίες post-production) απονέμεται σε «μια μαγευτική αισθητηριακή κινηματογραφική εμπειρία που μας προσκαλεί να συνδεθούμε με τη φύση και με την ανάγκη να ανακαλύψουμε νέους κόσμους» : ROCK BOTTOM RISER, Σκηνοθεσία- Παραγωγή: Fern Silva, Πορτογαλία | ΗΠΑ | Ελλάδα

>Το βραβείο Eurimages Lab (ως και 50.000 ευρώ) δόθηκε «σε μία καινοτόμo και τολμηρή τ μεταφορά του μύθου του Σοφοκλή που ενσωματώνει με χάρη τη σιωπή, με μία εντυπωσιακή ασπρόμαυρη φωτογραφία που δίνει μια σύγχρονη οπτική της κοινωνίας μας»: TRACKING SATYRS. Σκηνοθεσία: Maciej Mądracki, Michał Mądracki, Gilles Lepore, Παραγωγή: Beata Rzeźniczek- Madants, Συμπαραγωγή: Pierre-Alain Meier – Prince Film, Πολωνία | Ελβετία

>Το βραβείο MuSou προσφέρει τη σύνθεση και την παραγωγή για ένα πρωτότυπο κινηματογραφικό σκορ, επίβλεψη στη μουσική και βοήθεια στην αδειοδότηση εμπορικής μουσικής για χρήση στην ταινία, καθώς και υπηρεσίες ήχου post-production. Απονεμήθηκε σε ένα «δυναμικό, προσωπικό πρότζεκτ, που ασχολείται με την αγάπη με έναν ανορθόδοξο τρόπο, μπλέκοντας όνειρο και πραγματικότητα»: MUSA. Σκηνοθεσία: Νίκος Νικολόπουλος, Παραγωγή: Νίκος Νικολόπουλος, Άρτεμις Ζερβού, Ελλάδα.

===================================

3 Agora Lab

Το πρόγραμμα Agora Lab έρχεται να συμπληρώσει τα Works in Progress της Αγοράς και να προσφέρει σε πέντε επιλεγμένα ελληνικά πρότζεκτ τη δυνατότητα να λάβουν πολύτιμες συμβουλές, καθοδήγηση και χρήσιμα μυστικά από έμπειρους επαγγελματίες. Σε μία προσπάθεια υποστήριξης της ελληνικής παραγωγής, το νέο βραβείο της ΕΡΤ ύψους 2.000 ευρώ απονεμήθηκε στο πρότζεκτ18 (σκηνοθεσία: Βασίλης Δούβλης, παραγωγή: Παναγιώτης Κακαβιάς /Kfilms, Κατερίνα Μπελιγιάννη /Kabel) Ελλάδα), «για την προσέγγιση του ανησυχητικού θέματος της ανόδου της ακροδεξιάς στους νέους, σε ένα μία εργατική γειτονιά της Αθήνας, στο πλαίσιο του COVID, σε μια ταινία που πιστεύουμε ότι θα έχει απήχηση σε ένα διεθνές κοινό».