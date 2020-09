Λίβερπουλ : Επίσημο ντεμπούτο για Τσιμίκα κόντρα στη Λίνκολν

Το βράδυ της Πέμπτης (24/9, 21:45) η Λίβερπουλ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Λίνκολν Σίτι στο πλαίσιο του 3ου γύρου του Λιγκ Καπ Αγγλίας.

Ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται στο βασικό σχήμα του Γιούργκεν Κλοπ και θα πραγματοποιήσει την πρώτη του συμμετοχή σε επίσημο παιχνίδι των Πρωταθλητών Αγγλίας.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άντριαν, Ν. Γουίλιαμς, Ρ. Γουίλιαμς, Φαν Ντάικ, Τσιμίκας, Γκρούιτς, Τζόουνς, Έλιοτ, Σακίρι, Μιναμίνο, Οριγκί

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κέλεχερ, Φαμπίνιο, Κεϊτά, Ζότα, Γουίλσον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Φαν ντεν Μπεργκ

📋 TEAM NEWS 📋

Here’s how we line-up for tonight’s #CarabaoCup clash 🔴

— Liverpool FC (@LFC) September 24, 2020