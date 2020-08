Δήμος Αθηναίων : Ομπρέλα προστασίας από την πανδημία σε όλη την πόλη

Municipal workers disinfect Syntagma square, in Athens, on March 24, 2020. Greece is on the second day of a strict nationwide lockdown seeking to halt the spread of the COVID-19 infection caused by novel coronavirus, with excursions from the home limited to attending work, buying food, visiting the doctor, walking the dog or going for a solitary jog. / Υπάλληλοι του Δήμου απολυμαίνουν την Πλατεία Συντάγματος κατα την διάρκεια της δεύτερης ημέρας επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας, με εξαίρεση την έξοδο για και απο το χώρο εργασίας, αγορές τροφίμων, επίσκεψη σε γιατρό και φαρμακείο ή βόλτα κατοικίδιου και προσωπική άσκηση, Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020.

Ένα καλά οργανωμένο και πλήρως συντονισμένο σχέδιο που έχει στόχο να αποτρέψει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την διασπορά του κορωνοϊού και να προστατέψει την υγεία των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επισκεπτών της πόλης καθώς και των εργαζομένων του, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τον Δήμο Αθηναίων. Σε συνεχή συνεργασία και εναρμόνιση με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), και σε διαρκή εγρήγορση, η δημοτική αρχή ανανεώνει και ενισχύει το «οπλοστάσιο» των απαραίτητων μέσων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η στόχευση της τεράστιας αυτής προσπάθειας είναι πολλαπλή και για τον λόγο αυτό στα μέτρα που λαμβάνονται όλους τους τελευταίους μήνες προστίθενται και νέες, διευρυμένες δράσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας. Καθημερινές πλύσεις και απολυμάνσεις σε όλη την πόλη Eντατικοποιούνται οι καθημερινές, μαζικές πλύσεις και απολυμάνσεις δημοσίων χώρων στο κέντρο και τις 129 γειτονιές της πόλης από δεκάδες υπερσύγχρονα πλυστικά και βυτιοφόρα που έχουν προστεθεί στον «στόλο» των οχημάτων του Δήμου Αθηναίων. Δρόμοι, πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, πλατείες, παγκάκια και στάσεις λεωφορείων, είσοδοι νοσοκομείων, σούπερ μάρκετ και άλλα σημεία όπου συγκεντρώνεται ή διέρχεται πολύς κόσμος, πλένονται και απολυμαίνονται συστηματικά, με όλες τις προδιαγραφές του ΕΟΔΥ. Επιπλέον, ο Δήμος Αθηναίων έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για την άμεση πλήρωση 366 θέσεων απασχόλησης 4μηνης διάρκειας στη Διεύθυνση καθαριότητας, με κριτήριο την εμπειρία σε περίοδο πανδημίας. Σχολεία καθαρά και ασφαλή για όλα τα παιδιά Στις σχολικές δομές της Αθήνας θα διανεμηθούν από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερικών, μάσκες προστασίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς . Ο Δήμος Αθηναίων έχει μεριμνήσει ώστε σε όλα τα σχολεία να υπάρχουν οι απαραίτητες ποσότητες αντισηπτικών και υλικών καθαριότητας. Επιπλέον, για την κάλυψη των αυξημένων υγειονομικών αναγκών των σχολείων, προσλαμβάνει άμεσα 264 επαγγελματίες καθαριότητας που θα ξεκινήσουν να εργάζονται στις μονάδες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους, ενώ σε όλες τις σχολικές δομές θα πραγματοποιηθεί πλήρης και σχολαστική απολύμανση πριν μπουν οι μαθητές στις τάξεις. Ενισχυμένες δημοτικές δομές υγείας για όλους Κομβική σημασία για το Δήμο Αθηναίων έχει η επιπλέον ενίσχυση των δημοτικών δομών υγείας που λειτουργούν παράλληλα με τις ανάλογες κρατικές δομές και υπηρεσίες. Τα Δημοτικά Ιατρεία εξετάζουν δωρεάν, όπως πάντα, τους δημότες, επιτελώντας την κεντρική αποστολή τους σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Παρέχουν έτσι στους πολίτες τη δυνατότητα για άμεσα προσβάσιμη ιατρική φροντίδα χωρίς να χρειαστεί να απευθυνθούν σε κάποια, ήδη σημαντικά επιβαρυμένη αυτή την περίοδο, μεγαλύτερη δομή. Μάλιστα, ήδη λειτουργεί το πρώτο Πολυδύναμο Ιατρείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα (6ο Δημοτικό Ιατρείο, οδός Χανίων) προσφέροντας ιατρικές και παραϊατρικές -συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ από τον επόμενο μήνα δημιουργούνται δύο ακόμα, νέα Πολυδύναμα Ιατρεία στο Νέο Κόσμο και στην οδό Σόλωνος. Περισσότερα σημεία για την φροντίδα των ασθενών τα οποία εξασφαλίζουν την αντιμετώπιση της πιθανώς αυξημένης ροής, αλλά και την άμεση, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών τους. Ταυτόχρονα, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στον εκσυγχρονισμό και την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού για τα ιατρεία, ενώ αυξήθηκε και ο διαθέσιμος προϋπολογισμός τους. Ενδεικτική είναι η προσθήκη “αιματολογικού αναλυτή” για τη διενέργεια δωρεάν αιματολογικών εξετάσεων. Επιπλέον οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, στο πλαίσιο υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19, ενισχύθηκαν με τον απαραίτητο ατομικό εξοπλισμό καθώς και με υλικά κάθε είδους, όπως καθαριότητας, συσκευασμένο αντισηπτικό υγρό, γάντια μίας χρήσης και μάσκες. Παράλληλα, συνεχίζεται η συμβολή στην εθνική προσπάθεια περιορισμού της πανδημίας, με την ανανέωση και ενίσχυση της συνεργασίας με τον ΕΟΔΥ. Ήδη έχει παραχωρηθεί στον Οργανισμό ένα από τα δημοτικά Ιατρεία το οποίο αποτελεί σήμερα το 1ο Δημοτικό Κέντρο Αναφοράς Νοσημάτων COVID-19 (Δημοτικό Ιατρείο οδού Σαρανταπόρου) . Επιπρόσθετα, επαναλειτουργούν οι τηλεφωνικές γραμμές ιατρικής (210-3638049), ψυχολογικής (210-3637692) και εργασιακής υποστήριξης (210-8839151), που ξεκίνησαν την περίοδο της καραντίνας με τεράστια ανταπόκριση , καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα στους πολίτες να μοιραστούν άμεσα την όποια ανάγκη και αγωνία τους προκαλεί η περίοδος αυτή και να λάβουν μία επαγγελματική συμβουλή και κατεύθυνση. Ακόμα, πολλαπλασιάστηκαν οι “Mέρες Αιμοδοσίας” στα Δημοτικά Ιατρεία, οι οποίες δημιουργούν μια μεγάλη “Τράπεζα Αίματος” για όλους, για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω και της πανδημίας . Τέλος, ενισχύεται η συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς Δημόσιας Υγείας, όπως η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, ώστε να αντιμετωπιστούν τα όποια ζητήματα προκύψουν, και πάντα με γνώμονα τη στήριξη των ευπαθών ομάδων, αλλά και όλων των δημοτών. Κοινωνική φροντίδα και αλληλεγγύη για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού Η ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Αθηναίων είναι συνεχής και όλο και πιο έντονη καθώς οι ανάγκες αυξάνονται λόγω της εμφάνισης αλλά και έντασης της πανδημίας. Αφαίρεση χαρακτηριστικής εικόνας Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) προσλήψεις επιπλέον ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Σε όλα τα κτίρια πραγματοποιούνται τακτικές απολυμάνσεις και εφαρμόζεται θερμομέτρηση, ενώ έχουν αναδιαταχτεί οι χώροι εργασίας και εξυπηρέτησης του κοινού, και εφαρμόζονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, δημιουργήθηκε εξοπλισμένο ιατρείο ενώ κατεγράφη το ιατρικό ιστορικό όλων των ωφελούμενων. Επιπλέον πραγματοποιούνται συνεχείς κλινικές εξετάσεις και θερμομετρήσεις για τους ήδη ωφελούμενους και τους νεοεισερχόμενους, καθώς τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και τα μέτρα ασφάλειας, με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η λειτουργία του Ξενώνα Aστέγων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών), του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ. Οι ωφελούμενοι κατά την παραμονή τους στο Ξενώνα, πέρα από την κάλυψη των βασικών τους αναγκών (στέγαση, σίτιση, ατομική υγιεινή), λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πρωτοβάθμιας ιατρονοσηλευτικής φροντίδας από τα εξειδικευμένα στελέχη του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ, στα θεραπευτικά προγράμματα των οποίων εισάγονται άμεσα και κατ’εξαίρεση, όσοι φιλοξενούμενοι το επιθυμούν. Στον Ξενώνα εφαρμόζονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή της μετάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού. Σε όλους τους φιλοξενούμενους αλλά και τους εργαζόμενους του Ξενώνα παρέχονται τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (αντισηπτικά, μάσκες, γάντια) από τον Δήμο όσο και από τους συνεργαζόμενους φορείς. Σε πλήρη λειτουργία επανέρχεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι Plus», που απευθύνεται σε κατοίκους του Δήμου Αθηναίων με υποκείμενα νοσήματα και παθήσεις , ηλικιωμένους που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από οικείους τους και μοναχικά άτομα που αποδεδειγμένα δεν είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν. Οι συνάνθρωποι μας αυτοί, θα μπορούν να καλούν στο 210-5277000 και να αναφέρουν τις ανάγκες τους. Θα τους παρέχονται υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας, καθαριότητας κατοικιών, αγοράς ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα και φάρμακα), και μεταφοράς από και προς μονάδες υγείας ή άλλες υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά τα 3.600 εγγεγραμμένα μέλη των Λεσχών Φιλίας του Δήμου, έως ότου επαναλειτουργήσουν , θα εξυπηρετούνται μέσω της νέας υπηρεσίας «ΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ» τηλεφωνικά στον αριθμό 210-3428745 ή επικοινωνώντας με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση lefi@athens.gr. Η φροντίδα περιλαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη και διεκπεραίωση αναγκαίων αιτημάτων, ενώ δυνατότητα χρήσης της θα έχουν τα ίδια τα μέλη και ένα συγγενικό τους πρόσωπο ή οι φροντιστές τους. Επιπλέον, η διανομή τροφίμων και βασικών υλικών συνδρομής ΤΕΒΑ για τους ωφελούμενους θα πραγματοποιείται κατ’ οίκον, με όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιούχων και των εργαζομένων. Αντίστοιχα συνεχίζουν να λειτουργούν και οι υπηρεσίες του ΚΥΑΔΑ με διανομή τροφίμων και ειδών υγιεινής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσπάθεια για τον περιορισμό των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και την στήριξη των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν ανάλογο πρόβλημα, με την λειτουργία πλατφόρμας νομικής υποστήριξης μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 210-5210645 και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης oles.asfaleis@athens.gr. Ψηφιακή εξυπηρέτηση – ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους δημότες Ο Δήμος Αθηναίων έχει ενεργοποιήσει ήδη την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του (https://eservices.cityofathens.gr/ ), μέσω της οποίας διατίθενται προς τους πολίτες τριάντα εννέα (39) ηλεκτρονικές υπηρεσίες, χωρίς απαίτηση φυσικής παρουσίας. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες κερδίζουν πολύτιμο χρόνο αποφεύγοντας ταυτόχρονα την όποια αναμονή και τον επικίνδυνο ιδιαίτερα αυτή την περίοδο συνωστισμό, ενώ οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στα αιτήματα. Από την 1η Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Αθηναίων θα ενεργοποιήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης και κράτησης ηλεκτρονικών ραντεβού, μέσω της οποίας όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δεσμεύουν, να διαχειρίζονται και να αξιολογούν τα ραντεβού τους με όποια Υπηρεσία του Δήμου επιθυμούν. Η είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνεται με χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει ο ενδιαφερόμενος και η διαδικασία κράτησης είναι πολύ απλή και γρήγορη. Για όσους πολίτες επιθυμούν την τηλεφωνική κράτηση θα υπάρχει δυνατότητα η διαδικασία αυτή να γίνεται και μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης του Δήμου Αθηναίων στο 1595. Θα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τον τόπο εξυπηρέτησης, για τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος, καθώς και για τους εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης. Προστασία των εργαζομένων στον Δήμο Σε όλα τα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες απολυμάνσεις, και καθαριότητα όλων των χώρων. Επιπλέον έχουν ξεκινήσει διανομές υλικών απολύμανσης και καθαριότητας για τα κτίρια (χλωρίνη, υγρά καθαρισμού, αντισηπτικά) και μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό (αντισηπτικά, μάσκες προσώπου, γάντια μιας χρήσης). Ακόμα, ακολουθώντας το πρωτόκολλο προφυλάξεων για την πρόληψη των λοιμώξεων, ο Δήμος προμηθεύτηκε και διένειμε στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε υγειονομικές εργασίες (Δημοτικά Ιατρεία) και σε ειδικές εργασίες (αποκομιδή απορριμμάτων, οδοκαθαρισμός, απολυμάνσεις) τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την προστασία του σώματος και της αναπνοής (μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας, χειρουργικές μάσκες, ελαστικά γάντια νιτριλίου μιας χρήσης, στολές προστασίας μιας χρήσης κ.α.). Ταυτόχρονα, σε όλα τα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Δήμου, το προσωπικό και οι επισκέπτες εισέρχονται υποχρεωτικά με μάσκες, τις οποίες επιβάλλεται να φορούν και εντός των ανελκυστήρων αλλά και σε όλους τους πολυσύχναστους χώρους. Επίσης έχουν διανεμηθεί και χρησιμοποιούνται ψηφιακές συσκευές θερμομέτρησης , για θερμομέτρηση του προσωπικού και των επισκεπτών. Παράλληλα, ενεργοποιούνται οι άδειες ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, και η δυνατότητα για εξ’ αποστάσεως εργασία και τηλεργασία, ακολουθώντας τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ αναδιατάσσονται οι χώροι εργασίας και εξυπηρέτησης των πολιτών, για εξασφάλιση των μεγαλύτερων δυνατών αποστάσεων και την προστασία όλων. Επιπρόσθετα, με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας του συνόλου των απασχολούμενων στις υπηρεσίες του, ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να πραγματοποιηθεί σε όλους τους εργαζόμενους έλεγχος με μοριακά τεστ, στη βάση του πρωτοκόλλου που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. «Ολόκληρος ο μηχανισμός του Δήμου μας είναι έτοιμος. Η ομπρέλα προστασίας, από την πανδημία, που δημιουργήσαμε την προηγούμενη περίοδο, ενισχύεται και μεγαλώνει για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση σε όλα τα πεδία. Όλες οι υπηρεσίες μας λειτουργούν απόλυτα συντονισμένα και εντατικοποιούν τη προσπάθεια για να είμαστε όλοι ασφαλείς και να μη μείνει κανένας μόνος του» τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.