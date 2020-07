Κορωνοϊός : Υψηλό το επίπεδο γνώσεων του προσωπικού του ΕΣΥ

A medical worker treats patients suffering from the coronavirus disease (COVID-19) at the University Hospital Medical Center Bezanijska kosa (UHMCBK) in Belgrade, Serbia, July 25, 2020. REUTERS/Marko Djurica

Εντυπωσιακά υψηλό επίπεδο γνώσεων στάσεων και πρακτικών σχετικά με την επιδημιολογία και την πρόληψη της λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό, καταγράφει στο προσωπικό του ΕΣΥ μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από το Τμήμα Νοσηλευτικής και το Τμήμα Ιατρικής, η οποία δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό «International Journal of Environmental Research and Public Health». Ο αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας και Επαγγελματικής Υγιεινής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιώργος Ραχιώτης, που είναι ένας εκ των συγγραφέων της μελέτης, επισήμανε στο Πρακτορείο FM ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (88,28%) είχε ένα πολύ καλό επίπεδο γνώσεων. Υποφέρουν ξανά οι ΗΠΑ : Για δεύτερη μέρα πάνω από 1.000 νεκροί και 70.000 κρούσματα Το 71% υπέρ της θέσπισης ταξιδιωτικών περιορισμών «Επίσης, δύο στους τρεις δηλαδή ένα ποσοστό (71%) συμφώνησε με την θέσπιση ταξιδιωτικών περιορισμών σχετιζόμενων με χώρες υψηλού επιδημιολογικού φορτίου, ενώ η πρόθεση εμβολιασμού με ένα μελλοντικό εμβόλιο κατά του SARS-CoV-2 ήταν στο 43%. (Εδώ υπήρχαν κάποιες διακυμάνσεις στις επαγγελματικές ομάδες. Ήταν πιο υψηλή η πρόθεση του μελλοντικού εμβολιασμού στους γιατρούς σε ποσοστό 60%, ενώ στο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό γύρω στο 40%)». Αυτή η ετοιμότητα των επαγγελματιών του ΕΣΥ συνέβαλλε στην επιτυχή αντιμετώπιση του πρώτου κύματος της πανδημίας, σχολίασε ο κ. Ραχιώτης, τονίζοντας παράλληλα ότι το υψηλό επίπεδο γνώσεων για τον κορωνοϊό συσχετίσθηκε με θετικές στάσεις και πρακτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου COVID 19. Κατεδείχθη ευκρινώς κατέληξε ο καθηγητής, ότι τα άτομα με υψηλότερο επίπεδο γνώσεων είναι πιο πιθανό να εφαρμόζουν καλές πρακτικές για την πρόληψη της μετάδοσης SARS-CoV-2.