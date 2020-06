Αναβλήθηκε πάλι εκτόξευση πυραύλου με 53 δορυφόρους

Προγραμματισμένη εκτόξευση πυραύλου με 53 δορυφόρους από την υπηρεσία Arianespace, αναβλήθηκε για ακόμα μια φορά, εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Αναβλήθηκε εκ νέου η εκτόξευση του πυραύλου Vega, που είναι προγραμματισμένος να μεταφέρει σε τροχιά 53 μικρούς δορυφόρους, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διαστημική υπηρεσία Arianespace, που είναι υπεύθυνη για την εκτόξευση.

«Καθώς οι άνεμοι στα μεγάλα υψόμετρα πάνω από το Διαστημικό Κέντρο της Γουιάνας παραμένουν μη ευνοϊκοί, η Arianespace αποφάσισε να μην ξεκινήσει τις τελικές χρονολογικές επιχειρήσεις για την πτήση VV16 το Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

#Vega Flight #VV16 – the SSMS PoC mission – New postponement due to weather conditions. Read the press release: https://t.co/9xaogTOmOx

— Arianespace (@Arianespace) June 28, 2020